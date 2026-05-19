Konya siyasetinde yas! İsmail Öksüzler hayatını kaybetti
Konya'nın Selçuklu ilçesinde iki dönem belediye başkanlığı görevini yapan İsmail Öksüzler, yaşamını yitirdi.
1989-1999 yılları arasında Selçuklu Belediye Başkanlığı görevini yürüten Öksüzler’in vefatı, yakınları başta olmak üzere tüm Konya siyaset camiasını derinden üzdü.
Uzun yıllar Selçuklu ilçesine hizmet veren ve şehre derin izler bırakan İsmail Öksüzler'in cenazesi, bugün öğle namazının ardından Hacıveyis Camii’nde kılınarak Üçler Mezarlığı’na defnedilecek.