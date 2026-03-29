Konya Seydişehir TOKİ sitesinde aidat krizi

Gökçehöyük Mahallesi’nde bulunan ve Mart 2025’te hak sahiplerine teslim edilen konutlarda yaşayan site sakinleri, aidatlara yapılan %50’nin üzerindeki zamma tepki göstererek eylem yaptı. Site bahçesinde toplanan kalabalık, aidatların 1.049 TL’den 1.600 TL’ye yükseltilmesini protesto etti. Vatandaşlar, yapılan artışın yüksek ve haksız olduğunu dile getirerek yetkililere seslendi. Eylem sırasında konuşan site sakinleri, henüz yeni taşınmalarına rağmen birçok sorunla karşı karşıya olduklarını ifade ettiler. Asansörlerin sık sık arızalandığını, çevre temizliğinin yetersiz kaldığını ve güvenlik hizmetinin eksik olduğunu belirten vatandaşlar, şu sözlerle tepkilerini dile getirdiler: “Daha kısa süre önce yerleşmemize rağmen sürekli sorun yaşıyoruz. Asansörler çalışmıyor, temizlik yeterli değil, güvenlik yok denecek kadar az. Bu şartlarda 1.600 TL aidat istenmesi kabul edilemez.”

YÖNETİME ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI...

Site sakinleri, aidat artışının tek taraflı alındığını öne sürerek yönetimden şeffaflık talep ettiler. Gelir-gider kalemlerinin açık şekilde paylaşılmasını isteyen vatandaşlar, aidatların daha makul bir seviyeye çekilmesini de talep ettiler. Eylemin ardından gözler site yönetiminden gelecek açıklamaya çevrilirken, vatandaşlar taleplerinin karşılanmaması halinde protestoların devam edebileceğini dile getirdiler...