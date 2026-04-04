Konya Şeker, Bakan Yumaklı'yı ağırladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Konya programları kapsamında Konya Şeker merkez kampüsünde PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu ile bir araya geldi.

DHADemirören Haber Ajansı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Hububat Konseyi (UHK) tarafından Konya'da düzenlenen '2026 Hasat Öncesi Hububat Kongresi'nin açılış programına katıldı. 

Açılış programının ardından Bakan Yumaklı, Konya programları kapsamında Konya Şeker merkez kampüsünde PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu ile bir araya geldi. 

Bakan Yumaklı Konya'da temaslarda bulundu
Bakan Yumaklı Konya’da temaslarda bulundu

Gerçekleştirilen görüşmede Başkan Erkoyuncu, başta tarım sektöründe yaşanan gelişmeler olmak üzere şeker sektörü, üreticilerin karşılaştığı sorunlar, beklentiler ve çözüm önerileri hakkında Bakan Yumaklı'ya bilgi verdi. 

Başkan Erkoyuncu ayrıca, İç Anadolu Bölgesi'nde son yıllarda giderek artan kuraklık ve su kaynaklarındaki azalmaya dikkat çekti. Bölgedeki en büyük problemin yeraltı suyu olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Erkoyuncu, Konya Ovası'nın geleceği açısından dış havzalardaki suların büyük önem taşıdığını belirterek, Akdeniz'e boşa akan suların Konya Ovası'na kazandırılması gerektiğini dile getirdi.

‘KONYA ŞEKER, ÜRETİCİYE VE EKONOMİYE BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR’

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise Türkiye'nin önemli kuruluşlarından biri olan Konya Şeker Fabrikası'nı ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bakan Yumaklı açıklamasında; 

“Konya Şeker Fabrikası sadece bir fabrika değil, bölge çiftçisinin emeğini, tarımın gücünü ve Türkiye'nin gıda güvenliğini temsil eden bir merkez konumundadır. İştirakleriyle tarladan sofraya uzanan zinciri eksiksiz şekilde yöneten Konya Şeker, ekonomiye, sanayiye ve istihdama da büyük katkılar sunuyor. Devlet olarak biz de üreticimize ve tarıma desteğimizi artırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konya'da tarım ve projeler masada
Konya’da tarım ve projeler masada
Moritanya'da Uluslararası Turizm Forumu'na Konya damga vurdu
Moritanya'da Uluslararası Turizm Forumu'na Konya damga vurdu
Bahadır devleşti! Konyaspor 1 puanı kaptı: 2-2
Bahadır devleşti! Konyaspor 1 puanı kaptı: 2-2
Konya'da kız öğrenci yurdunun çevresinde polisten kaçan şüpheli yakalandı
Konya'da kız öğrenci yurdunun çevresinde polisten kaçan şüpheli yakalandı
Konya'da kaç avukat görev yapıyor? Baro kayıt verileri açıklandı
Konya'da kaç avukat görev yapıyor? Baro kayıt verileri açıklandı
MEVKA, 2026 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nı Konya'da tanıttı
MEVKA, 2026 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı’nı Konya'da tanıttı
Ölümden dönen maymunun yeni yuvası Konya oldu
Ölümden dönen maymunun yeni yuvası Konya oldu