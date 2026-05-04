Konya Ovasında mantari alarmı

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe tarım müdürlükleri hububat ekili alanlarda kontrolleri sürüyor. Bu kapsamda Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerinin teknik ekipleri tarafından hububat alanlarında hastalık ve zararlı kontrolü yapıldı.

Yapılan gözlemler sonucunda; Mart ve Nisan aylarında görülen yoğun yağışlar ve önümüzdeki günlerde beklenen sıcaklık artışları nedeniyle buğday ve arpa ekili alanlarda sarı pas, septorya (yaprak lekesi) ve kök çürüklüğü gibi mantari hastalık riskinin yükseldiği tespit edildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada üreticilerimize önemli uyarılarda bulunuldu. Açıklamada, “Tarlalarınızı düzenli olarak kontrol ediniz.

Hastalık riskine karşı ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile koruyucu fungisit uygulamalarını ihmal etmeyiniz. Sarı pas hastalığını özellikle alt yapraklarda erken dönemde takip ediniz.

%90 nem ve 15–20°C sıcaklık koşullarında hastalık hızla yayılabilir. Hastalık üst yapraklara ilerliyorsa, özellikle bayrak yaprağını korumak için zamanında ilaçlama yapınız.

Uygun iklim koşulları devam eder ve salgın riski oluşursa, kullanılan ilacın etki süresine göre uygulamalar tekrarlanmalıdır. 2026 yılı hububat sezonunun tüm üreticilerimize, Konya’mıza ve ülkemize bereketli ve hayırlı olmasını dileriz.”denildi.