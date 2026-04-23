Konya'nın Kulu' ilçesinde 23 Nisan kutlamaları

Kulu'daki 23 Nisan etkinlikleri, Atatürk anıtına çelenklerin koyulmasıyla başladı. Törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Kutlama programı daha sonra Kulu Belediye Kültür Merkezindeki çok amaçlı konferans salonunda devam etti. Merkez İlkokulu Müdürü Nihat İlhan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşması ile başlayan program öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler ve şiirlerin okunması ile son buldu.

Kutlama programına, Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkanvekili Ahmet Küçükçelik, Cumhuriyet Savcısı Seray Şahin Gölge, Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, Kulu İlçe Jandarma Komutanı Metehan Osman Hasdemir, Kulu İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Genç, protokol üyeleri, siyasi partileri temsilcileri, öğretmenler, müdürler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.