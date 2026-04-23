  • Akran zorbalığı dehşet saçtı! 15 yaşındaki çocuk öldüresiye dövüldü

İstanbul Esenyurt'ta akran zorbalığı yine bir çocuğu hastanelik etti. 15 yaşındaki çocuk, aynı yaştaki başka bir çocuk tarafından muşta ie saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan çocuk gözünü kaybetme tehlikesiyle ameliyata alınırken, kulağından alınan kıkırdakla çene ve elmacık kemiği ameliyatı da yapıldığı öğrenildi.

Haberin Özeti

  • Hastaneye kaldırılan Bünyamin B.'nin gözünü kaybetme riski ile çene ve elmacık kemiklerinde kırıklar tespit edildi.
  • Kulağından alınan kıkırdakla ameliyat edilen çocuğun ağabeyi, saldırganın serbest dolaşmasına tepki göstererek adalet istedi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta yaşandı. İddiaya göre, Bünyamin B. isimli 15 yaşındaki çocuk, yaşıtı başka bir çocuğun muştalı saldırısına maruz kaldı.

Olay sonrasında yüzü ve vücudunda çok sayıda kırık oluşan çocuk hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. 

Gözünü kaybetme riski bulunan Bünyamin B.’nin tedavisi hastanede devam ederken, çene ve elmacık kemiklerinin de kırıldığı, kulağından alınan kıkırdak ile ameliyat edildiği öğrenildi.

Bünyamin B.’nin ağabeyi, "Benim kardeşim, arkadaşına ‘Bana şaka yapma’ dediği için muşta ve demir sopayla dövülerek hastanelik edildi. Kardeşim hastanede, o çocuk ise sokaklarda. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

