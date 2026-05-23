Konya'nın dev projesi tamamlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehir genelindeki 11. sınıf öğrencilerinin Yüksek Hızlı Trenle seyahat ederek İstanbul’un doğal ve tarihi güzelliklerini yakından görmeleri amacıyla yürüttüğü “Genç Seyyah” projesi bu yıl da başarılı şekilde tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gençlerin geçmişin izlerini anlayan, medeniyet birikimini özümseyen, milli ve manevi değerlerle donanmış bir şekilde yetişmelerine büyük önem verdiklerini vurguladı.

Gençlerin tarihi ve kültürel mirasın izlerini yerinde görerek öğrenmelerini çok kıymetli bulduklarını belirten Başkan Altay, “Genç Seyyah projemiz kapsamında bu yıl 31 ilçemizden 25 bin 920 lise öğrencimizi İstanbul’un tarihi ve manevi atmosferiyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yüksek Hızlı Tren ile gerçekleştirdiğimiz ve 54 sefer olarak planlanan gezilerimizi sorunsuz bir şekilde tamamladık. Bu yılla birlikte projemize katılan öğrenci sayımız 138 bin 496 oldu. Öğrencilerimizin medeniyetimizin izlerini yakından hissetmeleri ve kültürel birikimimizi doğrudan tecrübe etmeleri bizler için son derece anlamlı. Gençlerimizin bu seyahatler sayesinde hem sosyal yönden gelişim sağlamalarını hem de tarih bilinci kazanarak şehirlerimizin taşıdığı değerleri daha iyi kavramalarını amaçladık. Önümüzdeki dönemde de inşallah projemizi sürdürerek gençlerimizi İstanbul’la buluşturmaya devam edeceğiz. Destekleri için Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na ve TCDD Genel Müdürümüz Veysi Kurt’a şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca projemize katılan tüm öğrencilerimize, süreç boyunca desteklerini esirgemeyen ailelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah evlatlarımız bu programdan unutamayacakları dostluklar, kıymetli deneyimler ve güzel hatıralarla ayrılmıştır” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER KEYİFLİ VE VERİMLİ ANLAR YAŞADI

“Genç Seyyah” projesi kapsamında İstanbul’un önemli tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret eden öğrenciler de kendilerine sunulan bu imkandan duydukları memnuniyeti dile getirerek, gezi sayesinde hem tarihi yakından tanıma fırsatı bulduklarını hem de keyifli ve verimli bir gün geçirdiklerini söyledi.

Organizasyonun kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade eden gençler, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Büyük Çamlıca Camii, Gülhane Parkı, Ayasofya-i Kebir Camii ile Sultanahmet Camii ve Meydanı’nı gezen gençler, tekneyle yapılan boğaz turuyla da şehrin köklü tarihine tanıklık etme ikanı buldu.

Öğrenciler ayrıca hızlı tren seyahati boyunca düzenlenen oyunlar, yarışmalar ve etkinliklerle de yolculuğun keyfini çıkardı.

“GENÇ SEYYAH İSTANBUL GEZİSİ FOTOĞRAF YARIŞMASI”NDA BAŞVURULAR BAŞLADI

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin “Genç Seyyah” projesi kapsamında gençlere yönelik düzenlediği fotoğraf yarışmasında başvurular başladı.

Öğrenciler, gezi sırasında İstanbul’da çektikleri fotoğraflarla yarışmada dereceye girmek için mücadele edecek.

“Genç Seyyah İstanbul Gezisinde Çektiğin Fotoğrafları Gönder, Yarışmaya Katıl” sloganıyla duyurulan yarışmada dereceye giren katılımcılara çeşitli ödüller verilecek.

Son başvuru tarihi 25 Mayıs olan yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgiye Genç Seyyah sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.