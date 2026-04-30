Konya'nın bu ürünü Cumhurbaşkanlığının takibinde
Akşehir'de kiraz üretimine yönelik gelişmeler ulusal basında yer almaya devam ederken, söz konusu haber Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından da resmi platformda paylaşıldı. Akşehir'de kiraz çiçeklerinin açtığı ve rekolte beklentisinin arttığına dair olumlu gelişmeler, üreticiler açısından umut verici bir tablo ortaya koydu.
Bölgenin önemli tarımsal değerlerinden biri olan Akşehir kirazının, ülke genelinde Cumhurbaşkanlığı nezdinde takip edilmesi, hem üretimin hem de markalaşma sürecinin güçlenmesine katkı sağlıyor.
İklim koşullarının uygun seyretmesi halinde bu yıl yüksek verim ve kaliteli ürün bekleniyor. Akşehir kirazının tanıtımı ve üretimin sürdürülebilirliği adına yürütülen çalışmaların önümüzdeki süreçte de kararlılıkla devam edecektir.