Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 9 Haziran Salı
Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 9 Haziran Salı günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..
SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
09.06.2026 08:30 - 09.06.2026 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|BUHARA MAHALLESİ
|BAŞMUMCU Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BUHARA MAHALLESİ
|ÇELİKBİLEK Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BUHARA MAHALLESİ
|HISIM Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BUHARA MAHALLESİ
|İSMAİL KAYA Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|BUHARA MAHALLESİ
|MUZAFFER Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BUHARA MAHALLESİ
|ŞEHİT RIDVAN ADAM Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BUHARA MAHALLESİ
|ŞEHİT YÜCEL TAŞ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SELAHADDİNİ EYYUBİ MAHALLESİ
|AZERİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|İSMAİL KAYA Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|NEZAKET Sokak
09.06.2026 13:00 - 09.06.2026 16:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|AYDINLIKEVLER MAHALLESİ
|KALABA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|AYDINLIKEVLER MAHALLESİ
|KAYISILI Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|AYDINLIKEVLER MAHALLESİ
|TAHRAN Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|AYDINLIKEVLER MAHALLESİ
|TEMSİLİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ
|TEMSİLİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|HADİMİ Caddesi
MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
09.06.2026 09:00 - 09.06.2026 12:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|KOVANAĞZI MAHALLESİ
|BALABAN Caddesi
|KONYA
|MERAM
|KOVANAĞZI MAHALLESİ
|ÇAKILHARMANLAR Caddesi
|KONYA
|MERAM
|KOVANAĞZI MAHALLESİ
|ÇİFTELİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOVANAĞZI MAHALLESİ
|DENİZKÖY Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOVANAĞZI MAHALLESİ
|DURAKLI Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOVANAĞZI MAHALLESİ
|EKER Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOVANAĞZI MAHALLESİ
|HATIP Caddesi
|KONYA
|MERAM
|KOVANAĞZI MAHALLESİ
|HATIPSULTAN Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOVANAĞZI MAHALLESİ
|OĞULBEY Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOVANAĞZI MAHALLESİ
|SURUÇ Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOVANAĞZI MAHALLESİ
|ULUAĞAÇ Sokak
09.06.2026 09:00 - 09.06.2026 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|AKASMA Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|AKDES Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|AKKANAT Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|ANTALYA ÇEVRE YOLU Caddesi
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|DAMLABAŞI Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|DAVA Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|DEMİRKIRAN Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|EKİN Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|EKİNCİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|GÜÇLÜ Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|GÜRKAYMAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|HASANKÖY Caddesi
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|HIRÇIN Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|HİCAP Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|İFFETLİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|KARAKÖY Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|KAYAHAN Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|ÖZTEMİZ Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|SAHADET Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|SECDE Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|ŞAKİR Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|ULEMA Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|YAĞCILAR Sokak
09.06.2026 09:30 - 09.06.2026 17:30 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|KİLİSTRA MAHALLESİ
|KUMRALI Caddesi
|KONYA
|MERAM
|KUMRALI MAHALLESİ
|24350. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KUMRALI MAHALLESİ
|24352. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KUMRALI MAHALLESİ
|24354. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KUMRALI MAHALLESİ
|24355. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KUMRALI MAHALLESİ
|24356. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KUMRALI MAHALLESİ
|24357. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KUMRALI MAHALLESİ
|24358. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KUMRALI MAHALLESİ
|KUMRALI Caddesi
09.06.2026 11:00 - 09.06.2026 17:00 tarihleri arasında Yeni Tesis Yapılması nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|17373. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|17392. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|17399. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|17430. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|17432. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|17491. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|17495. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|196505. SOKAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|ANTALYA ÇEVRE YOLU Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|ÇAYIRBAĞI Caddesi
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|24556. Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|DERE Caddesi
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|DERE YAYLASI Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|TANSU Sokak
|KONYA
|MERAM
|ERENKAYA MAHALLESİ
|24250. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ERENKAYA MAHALLESİ
|24260. Sokak
KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
09.06.2026 09:00 - 09.06.2026 18:00 tarihleri arasında Yüksek Gerilim Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|ESENTEPE MAHALLESİ
|21800. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ESENTEPE MAHALLESİ
|21805. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ESENTEPE MAHALLESİ
|21806. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ESENTEPE MAHALLESİ
|21809. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ESENTEPE MAHALLESİ
|21813. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ESENTEPE MAHALLESİ
|21817. SOKAK Sokak
09.06.2026 09:30 - 09.06.2026 17:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|DİVANLAR MAHALLESİ
|KONYA
|KARATAY
|DİVANLAR MAHALLESİ
|KONYA
|KARATAY
|DİVANLAR MAHALLESİ
|20851. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|DİVANLAR MAHALLESİ
|20853. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|DİVANLAR MAHALLESİ
|20854. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|DİVANLAR MAHALLESİ
|20855. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|DİVANLAR MAHALLESİ
|20856. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|DİVANLAR MAHALLESİ
|20857. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|DİVANLAR MAHALLESİ
|20858. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|DİVANLAR MAHALLESİ
|20859. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|DİVANLAR MAHALLESİ
|20860. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|DİVANLAR MAHALLESİ
|20861. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|DİVANLAR MAHALLESİ
|20863. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|DİVANLAR MAHALLESİ
|20865. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|DİVANLAR MAHALLESİ
|20867. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|DİVANLAR MAHALLESİ
|20868. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|DİVANLAR MAHALLESİ
|20869. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|DİVANLAR MAHALLESİ
|20870. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|DİVANLAR MAHALLESİ
|20871. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|DİVANLAR MAHALLESİ
|20873. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|DİVANLAR MAHALLESİ
|20874. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|DİVANLAR MAHALLESİ
|20877. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|DİVANLAR MAHALLESİ
|20883. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|DİVANLAR MAHALLESİ
|20886. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|DİVANLAR MAHALLESİ
|DİVANLAR Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|DİVANLAR MAHALLESİ
|ZİNCİRLİ Caddesi
09.06.2026 10:00 - 09.06.2026 15:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|OBRUK MAHALLESİ
|21335. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OBRUK MAHALLESİ
|22706. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OBRUK MAHALLESİ
|22708. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OBRUK MAHALLESİ
|22709. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OBRUK MAHALLESİ
|OBRUK Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|YAVŞANKUYU MAHALLESİ
|19830. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAVŞANKUYU MAHALLESİ
|21324. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAVŞANKUYU MAHALLESİ
|21350. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAVŞANKUYU MAHALLESİ
|21351. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAVŞANKUYU MAHALLESİ
|21352. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAVŞANKUYU MAHALLESİ
|21353. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAVŞANKUYU MAHALLESİ
|21355. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAVŞANKUYU MAHALLESİ
|21356. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAVŞANKUYU MAHALLESİ
|21357. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAVŞANKUYU MAHALLESİ
|21358. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAVŞANKUYU MAHALLESİ
|21359. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAVŞANKUYU MAHALLESİ
|21360. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAVŞANKUYU MAHALLESİ
|21362. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAVŞANKUYU MAHALLESİ
|21363. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAVŞANKUYU MAHALLESİ
|22713. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAVŞANKUYU MAHALLESİ
|YAVŞANKUYU Caddesi