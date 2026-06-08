  • Haberler
  • Konya
  • Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 9 Haziran Salı

Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 9 Haziran Salı

Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 9 Haziran Salı günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..

Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 9 Haziran Salı
Ümmü Gülsüm DündarEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

09.06.2026 08:30 - 09.06.2026 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUBUHARA MAHALLESİBAŞMUMCU Sokak 
KONYASELÇUKLUBUHARA MAHALLESİÇELİKBİLEK Sokak 
KONYASELÇUKLUBUHARA MAHALLESİHISIM Sokak 
KONYASELÇUKLUBUHARA MAHALLESİİSMAİL KAYA Caddesi 
KONYASELÇUKLUBUHARA MAHALLESİMUZAFFER Sokak 
KONYASELÇUKLUBUHARA MAHALLESİŞEHİT RIDVAN ADAM Sokak 
KONYASELÇUKLUBUHARA MAHALLESİŞEHİT YÜCEL TAŞ Sokak 
KONYASELÇUKLUSELAHADDİNİ EYYUBİ MAHALLESİAZERİ Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİİSMAİL KAYA Caddesi 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİNEZAKET Sokak 
09.06.2026 13:00 - 09.06.2026 16:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUAYDINLIKEVLER MAHALLESİKALABA Sokak 
KONYASELÇUKLUAYDINLIKEVLER MAHALLESİKAYISILI Sokak 
KONYASELÇUKLUAYDINLIKEVLER MAHALLESİTAHRAN Caddesi 
KONYASELÇUKLUAYDINLIKEVLER MAHALLESİTEMSİLİ Sokak 
KONYASELÇUKLUHÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİTEMSİLİ Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİHADİMİ Caddesi 

MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

09.06.2026 09:00 - 09.06.2026 12:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYAMERAMKOVANAĞZI MAHALLESİBALABAN Caddesi 
KONYAMERAMKOVANAĞZI MAHALLESİÇAKILHARMANLAR Caddesi 
KONYAMERAMKOVANAĞZI MAHALLESİÇİFTELİ Sokak 
KONYAMERAMKOVANAĞZI MAHALLESİDENİZKÖY Sokak 
KONYAMERAMKOVANAĞZI MAHALLESİDURAKLI Sokak 
KONYAMERAMKOVANAĞZI MAHALLESİEKER Sokak 
KONYAMERAMKOVANAĞZI MAHALLESİHATIP Caddesi 
KONYAMERAMKOVANAĞZI MAHALLESİHATIPSULTAN Sokak 
KONYAMERAMKOVANAĞZI MAHALLESİOĞULBEY Sokak 
KONYAMERAMKOVANAĞZI MAHALLESİSURUÇ Sokak 
KONYAMERAMKOVANAĞZI MAHALLESİULUAĞAÇ Sokak 
09.06.2026 09:00 - 09.06.2026 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİAKASMA Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİAKDES Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİAKKANAT Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİANTALYA ÇEVRE YOLU Caddesi 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİDAMLABAŞI Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİDAVA Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİDEMİRKIRAN Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİEKİN Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİEKİNCİ Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİGÜÇLÜ Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİGÜRKAYMAK Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİHASANKÖY Caddesi 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİHIRÇIN Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİHİCAP Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİİFFETLİ Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİKARAKÖY Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİKAYAHAN Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİÖZTEMİZ Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİSAHADET Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİSECDE Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİŞAKİR Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİULEMA Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİYAĞCILAR Sokak 
09.06.2026 09:30 - 09.06.2026 17:30 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile
KONYAMERAMKİLİSTRA MAHALLESİKUMRALI Caddesi 
KONYAMERAMKUMRALI MAHALLESİ24350. Sokak 
KONYAMERAMKUMRALI MAHALLESİ24352. Sokak 
KONYAMERAMKUMRALI MAHALLESİ24354. Sokak 
KONYAMERAMKUMRALI MAHALLESİ24355. Sokak 
KONYAMERAMKUMRALI MAHALLESİ24356. Sokak 
KONYAMERAMKUMRALI MAHALLESİ24357. Sokak 
KONYAMERAMKUMRALI MAHALLESİ24358. Sokak 
KONYAMERAMKUMRALI MAHALLESİKUMRALI Caddesi 
09.06.2026 11:00 - 09.06.2026 17:00 tarihleri arasında Yeni Tesis Yapılması nedeni ile
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ17373. Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ17392. Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ17399. Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ17430. Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ17432. Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ17491. Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ17495. Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ196505. SOKAK Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİANTALYA ÇEVRE YOLU Caddesi 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİÇAYIRBAĞI Caddesi 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİ24556. Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİDERE Caddesi 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİDERE YAYLASI Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİTANSU Sokak 
KONYAMERAMERENKAYA MAHALLESİ24250. Sokak 
KONYAMERAMERENKAYA MAHALLESİ24260. Sokak 

KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

09.06.2026 09:00 - 09.06.2026 18:00 tarihleri arasında Yüksek Gerilim Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYESENTEPE MAHALLESİ21800. Sokak 
KONYAKARATAYESENTEPE MAHALLESİ21805. Sokak 
KONYAKARATAYESENTEPE MAHALLESİ21806. Sokak 
KONYAKARATAYESENTEPE MAHALLESİ21809. Sokak 
KONYAKARATAYESENTEPE MAHALLESİ21813. Sokak 
KONYAKARATAYESENTEPE MAHALLESİ21817. SOKAK Sokak 
09.06.2026 09:30 - 09.06.2026 17:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYDİVANLAR MAHALLESİ  
KONYAKARATAYDİVANLAR MAHALLESİ  
KONYAKARATAYDİVANLAR MAHALLESİ20851. Sokak 
KONYAKARATAYDİVANLAR MAHALLESİ20853. Sokak 
KONYAKARATAYDİVANLAR MAHALLESİ20854. Sokak 
KONYAKARATAYDİVANLAR MAHALLESİ20855. Sokak 
KONYAKARATAYDİVANLAR MAHALLESİ20856. Sokak 
KONYAKARATAYDİVANLAR MAHALLESİ20857. Sokak 
KONYAKARATAYDİVANLAR MAHALLESİ20858. Sokak 
KONYAKARATAYDİVANLAR MAHALLESİ20859. Sokak 
KONYAKARATAYDİVANLAR MAHALLESİ20860. Sokak 
KONYAKARATAYDİVANLAR MAHALLESİ20861. Sokak 
KONYAKARATAYDİVANLAR MAHALLESİ20863. Sokak 
KONYAKARATAYDİVANLAR MAHALLESİ20865. Sokak 
KONYAKARATAYDİVANLAR MAHALLESİ20867. Sokak 
KONYAKARATAYDİVANLAR MAHALLESİ20868. Sokak 
KONYAKARATAYDİVANLAR MAHALLESİ20869. Sokak 
KONYAKARATAYDİVANLAR MAHALLESİ20870. Sokak 
KONYAKARATAYDİVANLAR MAHALLESİ20871. Sokak 
KONYAKARATAYDİVANLAR MAHALLESİ20873. Sokak 
KONYAKARATAYDİVANLAR MAHALLESİ20874. Sokak 
KONYAKARATAYDİVANLAR MAHALLESİ20877. Sokak 
KONYAKARATAYDİVANLAR MAHALLESİ20883. Sokak 
KONYAKARATAYDİVANLAR MAHALLESİ20886. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYDİVANLAR MAHALLESİDİVANLAR Caddesi 
KONYAKARATAYDİVANLAR MAHALLESİZİNCİRLİ Caddesi 
09.06.2026 10:00 - 09.06.2026 15:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYOBRUK MAHALLESİ21335. Sokak 
KONYAKARATAYOBRUK MAHALLESİ22706. Sokak 
KONYAKARATAYOBRUK MAHALLESİ22708. Sokak 
KONYAKARATAYOBRUK MAHALLESİ22709. Sokak 
KONYAKARATAYOBRUK MAHALLESİOBRUK Caddesi 
KONYAKARATAYYAVŞANKUYU MAHALLESİ19830. Sokak 
KONYAKARATAYYAVŞANKUYU MAHALLESİ21324. Sokak 
KONYAKARATAYYAVŞANKUYU MAHALLESİ21350. Sokak 
KONYAKARATAYYAVŞANKUYU MAHALLESİ21351. Sokak 
KONYAKARATAYYAVŞANKUYU MAHALLESİ21352. Sokak 
KONYAKARATAYYAVŞANKUYU MAHALLESİ21353. Sokak 
KONYAKARATAYYAVŞANKUYU MAHALLESİ21355. Sokak 
KONYAKARATAYYAVŞANKUYU MAHALLESİ21356. Sokak 
KONYAKARATAYYAVŞANKUYU MAHALLESİ21357. Sokak 
KONYAKARATAYYAVŞANKUYU MAHALLESİ21358. Sokak 
KONYAKARATAYYAVŞANKUYU MAHALLESİ21359. Sokak 
KONYAKARATAYYAVŞANKUYU MAHALLESİ21360. Sokak 
KONYAKARATAYYAVŞANKUYU MAHALLESİ21362. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYYAVŞANKUYU MAHALLESİ21363. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYYAVŞANKUYU MAHALLESİ22713. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYYAVŞANKUYU MAHALLESİYAVŞANKUYU Caddesi 
Ümmü Gülsüm Dündar

Bakmadan Geçme

Meram'da Yaz Spor Okulu kayıtları başlıyor
Meram’da Yaz Spor Okulu kayıtları başlıyor
Konyalılara uyarı, canınızı seviyorsanız bunları yapmayın
Konyalılara uyarı, canınızı seviyorsanız bunları yapmayın
Dünya turu yapan çift Konya'ya hayran kaldı
Dünya turu yapan çift Konya’ya hayran kaldı
Konya'da hafız adaylarına bisiklet hediye edildi
Konya'da hafız adaylarına bisiklet hediye edildi
Konya ilk 10'da! TOKİ listesinin detayları belli oldu
Konya ilk 10'da! TOKİ listesinin detayları belli oldu
Konya'da muhtarlık seçimleri sonuçlandı
Konya’da muhtarlık seçimleri sonuçlandı