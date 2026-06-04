Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 5 Haziran Cuma
Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 5 Haziran Cuma günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..
SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
05.06.2026 01:00 - 05.06.2026 02:00 tarihleri arasında Manevra Çalışması nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|AKINCILAR MAHALLESİ
|GÜRKAN Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|AKINCILAR MAHALLESİ
|GÜRKAN Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|AKINCILAR MAHALLESİ
|GÜZELGÜL Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|AKINCILAR MAHALLESİ
|GÜZELGÜL Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|AKINCILAR MAHALLESİ
|KOLUKISA Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|AKINCILAR MAHALLESİ
|KOLUKISA Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|AKINCILAR MAHALLESİ
|SÖZER Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|AKINCILAR MAHALLESİ
|SÖZER Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|AKINCILAR MAHALLESİ
|ŞEHİT AHMET Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|AKINCILAR MAHALLESİ
|ŞEHİT AHMET Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|AYDINLIKEVLER MAHALLESİ
|ATASEVEN Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|AYDINLIKEVLER MAHALLESİ
|ATASEVEN Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|AYDINLIKEVLER MAHALLESİ
|ÇAYÜSTÜ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|AYDINLIKEVLER MAHALLESİ
|ÇAYÜSTÜ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|AYDINLIKEVLER MAHALLESİ
|DEMİRHAN Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|AYDINLIKEVLER MAHALLESİ
|DEMİRHAN Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|AYDINLIKEVLER MAHALLESİ
|SARIER Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|AYDINLIKEVLER MAHALLESİ
|SARIER Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|AYDINLIKEVLER MAHALLESİ
|TEMSİLİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|AYDINLIKEVLER MAHALLESİ
|TEMSİLİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|FİLİZLİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|GÖKAL Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|GÖKYER Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|HADİMİ Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|NARLIBAĞ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|SARIER Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|SEDEFKÖY Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|YEŞİLAĞAÇ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BUHARA MAHALLESİ
|ÖZDUMAN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|ASILZADE Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|ASMALI Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|BAŞARAN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|CANDAŞ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|CANTÜRK Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|CENNET Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|EBUZER Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|ERENKÖY Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|ERKOÇAK Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|FAHRİ EFENDİ Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|FARUK Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|GÜNIŞIĞI Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|GÜNYURDU Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|GÜRKAN Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|KARLIBEL Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|KUTUP Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|NASİP Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|NAZENDE Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|NEJDET Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|ÖĞMÜŞ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|RİVAYET Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|ŞELALE Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|YAYLA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|YUNUS EMRE Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|IŞIKLAR MAHALLESİ
|MALAS Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|AÇIKÇEŞME Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|ADALE Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|AHKAM Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|AKBAŞ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|AKŞEMSETTİN Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|ALİKUŞCU Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|AVCI Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|AVUKAT Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|BERRAK Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|CEZERİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|DİKİCİLER Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|ERASLAN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|ERBEYLİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|ERÇEVİK Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|FAHRİ EFENDİ Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|GÖKBAŞ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|GÖKBUDAK Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|GÖKMEN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|GÖNÜL Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|GÜLCÜ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|GÜLREVAN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|GÜLÜMSER Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|GÜRKAN Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|HADİMİ Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|HARİZMİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|HÜNKARBEĞENDİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|İKMAL Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|İLKHAN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|KARLIBEL Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|KEMERCİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|KUTUP Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|KÜLLİYE Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|MANİDAR Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|MECAZ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|MEHMET VEHBİ EFENDİ Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|MİMAR Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|MÜBADELE Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|NUTUK Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|OĞUZKAĞAN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|OZANSOY Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|ÖZBAY Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|PİRİ REİS Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|SABA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|SAFA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|SINAT Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|ŞEHİT AHMET Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|ŞEYDA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|TAMİR Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|TARAFTAR Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|TEKYAPRAK Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|TELLİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|TESİS Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|TEVHİT Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|TUZDEVE YOLU Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|TÜRKCAN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|ULUĞBEY Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|VASIL Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|VİLDAN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|YEKPARE Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|YUNUS EMRE Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|ZEHRA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|ZEKA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|NİŞANTAŞ MAHALLESİ
|MIZRAKLI Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SELÇUK MAHALLESİ
|KAİDE Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25319. Sokak
05.06.2026 08:30 - 05.06.2026 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|BÜTÜN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|ÇELEBİMURAT Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|GÜRGENAĞACI Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|İZZET Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|MUNİS Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|OĞUZKAĞAN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|TUZDEVE YOLU Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|ULUFE Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|ULUĞBEY Caddesi
05.06.2026 09:30 - 05.06.2026 12:30 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|EĞRİBAYAT MAHALLESİ
|26267. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|EĞRİBAYAT MAHALLESİ
|26268. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|EĞRİBAYAT MAHALLESİ
|26294. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|EĞRİBAYAT MAHALLESİ
|EĞRİBAYAT Caddesi
05.06.2026 13:00 - 05.06.2026 16:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|BÜTÜN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|HADİMİ Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|MUNİS Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|TUZDEVE YOLU Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|ULUFE Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|ÜLKE Sokak
KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
05.06.2026 09:00 - 05.06.2026 12:30 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|ULUBATLIHASAN MAHALLESİ
|ÇİÇEKCİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ULUBATLIHASAN MAHALLESİ
|GÜNDÜZ Sokak
05.06.2026 09:30 - 05.06.2026 12:30 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|ÇENGİLTİ Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|ZİNCİRLİ MAHALLESİ
|20817. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ZİNCİRLİ MAHALLESİ
|ZİNCİRLİ Caddesi
05.06.2026 14:00 - 05.06.2026 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|ULUBATLIHASAN MAHALLESİ
|ÇİÇEKCİ Sokak