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Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 5 Haziran Cuma

Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 5 Haziran Cuma günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..

Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 5 Haziran Cuma
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

05.06.2026 01:00 - 05.06.2026 02:00 tarihleri arasında Manevra Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUAKINCILAR MAHALLESİGÜRKAN Caddesi 
KONYASELÇUKLUAKINCILAR MAHALLESİGÜRKAN Caddesi 
KONYASELÇUKLUAKINCILAR MAHALLESİGÜZELGÜL Sokak 
KONYASELÇUKLUAKINCILAR MAHALLESİGÜZELGÜL Sokak 
KONYASELÇUKLUAKINCILAR MAHALLESİKOLUKISA Caddesi 
KONYASELÇUKLUAKINCILAR MAHALLESİKOLUKISA Caddesi 
KONYASELÇUKLUAKINCILAR MAHALLESİSÖZER Sokak 
KONYASELÇUKLUAKINCILAR MAHALLESİSÖZER Sokak 
KONYASELÇUKLUAKINCILAR MAHALLESİŞEHİT AHMET Caddesi 
KONYASELÇUKLUAKINCILAR MAHALLESİŞEHİT AHMET Caddesi 
KONYASELÇUKLUAYDINLIKEVLER MAHALLESİATASEVEN Caddesi 
KONYASELÇUKLUAYDINLIKEVLER MAHALLESİATASEVEN Caddesi 
KONYASELÇUKLUAYDINLIKEVLER MAHALLESİÇAYÜSTÜ Sokak 
KONYASELÇUKLUAYDINLIKEVLER MAHALLESİÇAYÜSTÜ Sokak 
KONYASELÇUKLUAYDINLIKEVLER MAHALLESİDEMİRHAN Caddesi 
KONYASELÇUKLUAYDINLIKEVLER MAHALLESİDEMİRHAN Caddesi 
KONYASELÇUKLUAYDINLIKEVLER MAHALLESİSARIER Caddesi 
KONYASELÇUKLUAYDINLIKEVLER MAHALLESİSARIER Caddesi 
KONYASELÇUKLUAYDINLIKEVLER MAHALLESİTEMSİLİ Sokak 
KONYASELÇUKLUAYDINLIKEVLER MAHALLESİTEMSİLİ Sokak 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİFİLİZLİ Sokak 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİGÖKAL Sokak 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİGÖKYER Sokak 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİHADİMİ Caddesi 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİNARLIBAĞ Sokak 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİSARIER Caddesi 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİSEDEFKÖY Sokak 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİYEŞİLAĞAÇ Sokak 
KONYASELÇUKLUBUHARA MAHALLESİÖZDUMAN Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİASILZADE Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİASMALI Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİBAŞARAN Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİCANDAŞ Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİCANTÜRK Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİCENNET Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİEBUZER Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİERENKÖY Caddesi 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİERKOÇAK Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİFAHRİ EFENDİ Caddesi 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİFARUK Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİGÜNIŞIĞI Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİGÜNYURDU Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİGÜRKAN Caddesi 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİKARLIBEL Caddesi 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİKUTUP Caddesi 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİNASİP Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİNAZENDE Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİNEJDET Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİÖĞMÜŞ Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİRİVAYET Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİŞELALE Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİYAYLA Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİYUNUS EMRE Caddesi 
KONYASELÇUKLUIŞIKLAR MAHALLESİMALAS Caddesi 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİAÇIKÇEŞME Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİADALE Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİAHKAM Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİAKBAŞ Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİAKŞEMSETTİN Caddesi 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİALİKUŞCU Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİAVCI Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİAVUKAT Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİBERRAK Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİCEZERİ Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİDİKİCİLER Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİERASLAN Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİERBEYLİ Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİERÇEVİK Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİFAHRİ EFENDİ Caddesi 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİGÖKBAŞ Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİGÖKBUDAK Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİGÖKMEN Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİGÖNÜL Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİGÜLCÜ Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİGÜLREVAN Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİGÜLÜMSER Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİGÜRKAN Caddesi 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİHADİMİ Caddesi 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİHARİZMİ Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİHÜNKARBEĞENDİ Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİİKMAL Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİİLKHAN Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİKARLIBEL Caddesi 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİKEMERCİ Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİKUTUP Caddesi 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİKÜLLİYE Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİMANİDAR Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİMECAZ Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİMEHMET VEHBİ EFENDİ Caddesi 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİMİMAR Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİMÜBADELE Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİNUTUK Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİOĞUZKAĞAN Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİOZANSOY Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİÖZBAY Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİPİRİ REİS Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİSABA Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİSAFA Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİSINAT Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİŞEHİT AHMET Caddesi 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİŞEYDA Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİTAMİR Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİTARAFTAR Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİTEKYAPRAK Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİTELLİ Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİTESİS Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİTEVHİT Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİTUZDEVE YOLU Caddesi 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİTÜRKCAN Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİULUĞBEY Caddesi 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİVASIL Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİVİLDAN Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİYEKPARE Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİYUNUS EMRE Caddesi 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİZEHRA Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİZEKA Sokak 
KONYASELÇUKLUNİŞANTAŞ MAHALLESİMIZRAKLI Sokak 
KONYASELÇUKLUSELÇUK MAHALLESİKAİDE Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25319. Sokak 
05.06.2026 08:30 - 05.06.2026 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİBÜTÜN Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİÇELEBİMURAT Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİGÜRGENAĞACI Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİİZZET Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİMUNİS Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİOĞUZKAĞAN Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİTUZDEVE YOLU Caddesi 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİULUFE Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİULUĞBEY Caddesi 
05.06.2026 09:30 - 05.06.2026 12:30 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile
KONYASELÇUKLUEĞRİBAYAT MAHALLESİ26267. Sokak 
KONYASELÇUKLUEĞRİBAYAT MAHALLESİ26268. Sokak 
KONYASELÇUKLUEĞRİBAYAT MAHALLESİ26294. Sokak 
KONYASELÇUKLUEĞRİBAYAT MAHALLESİEĞRİBAYAT Caddesi 
05.06.2026 13:00 - 05.06.2026 16:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİBÜTÜN Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİHADİMİ Caddesi 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİMUNİS Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİTUZDEVE YOLU Caddesi 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİULUFE Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİÜLKE Sokak 

KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

05.06.2026 09:00 - 05.06.2026 12:30 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYAKARATAYULUBATLIHASAN MAHALLESİÇİÇEKCİ Sokak 
KONYAKARATAYULUBATLIHASAN MAHALLESİGÜNDÜZ Sokak 
05.06.2026 09:30 - 05.06.2026 12:30 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİÇENGİLTİ Caddesi 
KONYAKARATAYZİNCİRLİ MAHALLESİ20817. Sokak 
KONYAKARATAYZİNCİRLİ MAHALLESİZİNCİRLİ Caddesi 
05.06.2026 14:00 - 05.06.2026 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYAKARATAYULUBATLIHASAN MAHALLESİÇİÇEKCİ Sokak 
Ümmü Gülsüm Dündar

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