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Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 23 Haziran Salı

Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 23 Haziran Salı günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..

Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 23 Haziran Salı
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

23.06.2026 08:30 - 23.06.2026 13:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYASELÇUKLUHÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİÇAMBABA Sokak 
KONYASELÇUKLUHÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİÇAMSAKIZI Sokak 
KONYASELÇUKLUHÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİGAZİVEREN Caddesi 
KONYASELÇUKLUHÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİİSKİT Sokak 
KONYASELÇUKLUHÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİMERKEZ Sokak 
KONYASELÇUKLUHÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİSEÇKİNSARAY Sokak 
KONYASELÇUKLUHÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİULUYAYLA Caddesi 
KONYASELÇUKLUHÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİYETİŞEN Sokak 
23.06.2026 09:00 - 23.06.2026 12:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUKOSOVA MAHALLESİBEŞPINAR Sokak 
KONYASELÇUKLUKOSOVA MAHALLESİÇAĞLAYAN Sokak 
KONYASELÇUKLUKOSOVA MAHALLESİÇELİKTAŞ Sokak 
KONYASELÇUKLUKOSOVA MAHALLESİÇİMİLİ Sokak 
KONYASELÇUKLUKOSOVA MAHALLESİERGÖNÜL Sokak 
KONYASELÇUKLUKOSOVA MAHALLESİERGÜLER Sokak 
KONYASELÇUKLUKOSOVA MAHALLESİİLİM Sokak 
KONYASELÇUKLUKOSOVA MAHALLESİMEKKE Caddesi 
KONYASELÇUKLUKOSOVA MAHALLESİORTAKÖY Sokak 
KONYASELÇUKLUKOSOVA MAHALLESİTEZCANLAR Sokak 
KONYASELÇUKLUKOSOVA MAHALLESİÜMİTLİ Sokak 
KONYASELÇUKLUKOSOVA MAHALLESİVEYSEL KARANİ Caddesi 
KONYASELÇUKLUKOSOVA MAHALLESİZÜBEYİR Sokak 
KONYASELÇUKLUSANCAK MAHALLESİBEŞPINAR Sokak 
KONYASELÇUKLUSANCAK MAHALLESİÇAĞLAYAN Sokak 
KONYASELÇUKLUSANCAK MAHALLESİÇELİKTAŞ Sokak 
KONYASELÇUKLUSANCAK MAHALLESİMEKKE Caddesi 
KONYASELÇUKLUSANCAK MAHALLESİORTAKÖY Sokak 
KONYASELÇUKLUSANCAK MAHALLESİTEZCANLAR Sokak 
KONYASELÇUKLUSANCAK MAHALLESİÜMİTLİ Sokak 
KONYASELÇUKLUSANCAK MAHALLESİVEYSEL KARANİ Caddesi 
KONYASELÇUKLUSANCAK MAHALLESİZÜBEYİR Sokak 
23.06.2026 09:30 - 23.06.2026 13:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUPARSANA MAHALLESİABDÜLBASİR Sokak 
KONYASELÇUKLUPARSANA MAHALLESİBEYOĞLU Sokak 
KONYASELÇUKLUPARSANA MAHALLESİBÜNYAMİN Sokak 
KONYASELÇUKLUPARSANA MAHALLESİİSMAİL KAYA Caddesi 
KONYASELÇUKLUPARSANA MAHALLESİNURCAN Sokak 
KONYASELÇUKLUPARSANA MAHALLESİSULTAN FATİH Sokak 
KONYASELÇUKLUPARSANA MAHALLESİYENİDUYGU Sokak 
KONYASELÇUKLUSELAHADDİNİ EYYUBİ MAHALLESİATILGAN Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİAĞRISLI Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİASİTANE Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİAŞIK VEYSEL Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİAŞIK VEYSEL Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİATASÖZÜ Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİAYVALI Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİAZIK Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİBAĞCIBAŞI Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİBAĞYOLLARI Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİCOŞKUNLAR Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİDÖNÜM Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİEFEDİYARI Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİHARMANYOLU Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİİSKAN Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİİSMAİL KAYA Caddesi 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİİSMAİL KAYA Caddesi 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİİSMAİL NAZİFİ Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİKURBAN SOKAK Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİNERİMAN Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİORTAYAKA Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİPARLAK Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİRENKLİYILDIZ Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİSABİT Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİSAÇAK SOKAK Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİSALEP Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİSATIR Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİSATIR Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİŞEHİT BÜLENT DENİZ Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİŞEHİT ÖZGÜR ÖNCEL Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİŞEHİT SÜLEYMAN ÇELİK Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİTEKÇINAR Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİVAHAPPAŞA Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİYENİDÜNYA Sokak 
23.06.2026 13:30 - 23.06.2026 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYASELÇUKLUBUHARA MAHALLESİAÇELYA Sokak 
KONYASELÇUKLUBUHARA MAHALLESİERYAVUZ Sokak 
KONYASELÇUKLUBUHARA MAHALLESİHAT Caddesi 
KONYASELÇUKLUBUHARA MAHALLESİYEŞİLYAPRAK Sokak 
KONYASELÇUKLUBUHARA MAHALLESİYÜCELER Sokak 

MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

23.06.2026 09:00 - 23.06.2026 17:00 tarihleri arasında Yeni Tesis Yapılması nedeni ile
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİDALKUYU Sokak 
KONYAMERAMYENİBAHÇE MAHALLESİ17159. Sokak 
KONYAMERAMYENİBAHÇE MAHALLESİ17220. Sokak 
23.06.2026 10:00 - 23.06.2026 13:00 tarihleri arasında SCADA nedeni ile
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİAĞA Sokak 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİAKİF Sokak 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİSERİK Sokak 

KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

23.06.2026 11:00 - 23.06.2026 16:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYYAĞLIBAYAT MAHALLESİ  
KONYAKARATAYYAĞLIBAYAT MAHALLESİ21001. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYYAĞLIBAYAT MAHALLESİ21004. Sokak 
KONYAKARATAYYAĞLIBAYAT MAHALLESİ21005. Sokak 
KONYAKARATAYYAĞLIBAYAT MAHALLESİ21006. Sokak 
KONYAKARATAYYAĞLIBAYAT MAHALLESİ21007. Sokak 
KONYAKARATAYYAĞLIBAYAT MAHALLESİ21008. Sokak 
KONYAKARATAYYAĞLIBAYAT MAHALLESİ21009. Sokak 
KONYAKARATAYYAĞLIBAYAT MAHALLESİ21010. Sokak 
KONYAKARATAYYAĞLIBAYAT MAHALLESİ21011. Sokak 
KONYAKARATAYYAĞLIBAYAT MAHALLESİ21012. Sokak 
KONYAKARATAYYAĞLIBAYAT MAHALLESİ21013. Sokak 
KONYAKARATAYYAĞLIBAYAT MAHALLESİ21014. Sokak 
KONYAKARATAYYAĞLIBAYAT MAHALLESİ21015. Sokak 
KONYAKARATAYYAĞLIBAYAT MAHALLESİ21016. Sokak 
KONYAKARATAYYAĞLIBAYAT MAHALLESİ21017. Sokak 
KONYAKARATAYYAĞLIBAYAT MAHALLESİ21021. Sokak 
KONYAKARATAYYAĞLIBAYAT MAHALLESİYAĞLIBAYAT Caddesi 
Ümmü Gülsüm Dündar

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