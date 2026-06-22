Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 23 Haziran Salı
Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 23 Haziran Salı günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..
SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
23.06.2026 08:30 - 23.06.2026 13:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ
|ÇAMBABA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ
|ÇAMSAKIZI Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ
|GAZİVEREN Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ
|İSKİT Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ
|MERKEZ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ
|SEÇKİNSARAY Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ
|ULUYAYLA Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ
|YETİŞEN Sokak
23.06.2026 09:00 - 23.06.2026 12:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|KOSOVA MAHALLESİ
|BEŞPINAR Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|KOSOVA MAHALLESİ
|ÇAĞLAYAN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|KOSOVA MAHALLESİ
|ÇELİKTAŞ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|KOSOVA MAHALLESİ
|ÇİMİLİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|KOSOVA MAHALLESİ
|ERGÖNÜL Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|KOSOVA MAHALLESİ
|ERGÜLER Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|KOSOVA MAHALLESİ
|İLİM Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|KOSOVA MAHALLESİ
|MEKKE Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|KOSOVA MAHALLESİ
|ORTAKÖY Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|KOSOVA MAHALLESİ
|TEZCANLAR Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|KOSOVA MAHALLESİ
|ÜMİTLİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|KOSOVA MAHALLESİ
|VEYSEL KARANİ Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|KOSOVA MAHALLESİ
|ZÜBEYİR Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SANCAK MAHALLESİ
|BEŞPINAR Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SANCAK MAHALLESİ
|ÇAĞLAYAN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SANCAK MAHALLESİ
|ÇELİKTAŞ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SANCAK MAHALLESİ
|MEKKE Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|SANCAK MAHALLESİ
|ORTAKÖY Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SANCAK MAHALLESİ
|TEZCANLAR Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SANCAK MAHALLESİ
|ÜMİTLİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SANCAK MAHALLESİ
|VEYSEL KARANİ Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|SANCAK MAHALLESİ
|ZÜBEYİR Sokak
23.06.2026 09:30 - 23.06.2026 13:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|PARSANA MAHALLESİ
|ABDÜLBASİR Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|PARSANA MAHALLESİ
|BEYOĞLU Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|PARSANA MAHALLESİ
|BÜNYAMİN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|PARSANA MAHALLESİ
|İSMAİL KAYA Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|PARSANA MAHALLESİ
|NURCAN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|PARSANA MAHALLESİ
|SULTAN FATİH Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|PARSANA MAHALLESİ
|YENİDUYGU Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SELAHADDİNİ EYYUBİ MAHALLESİ
|ATILGAN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|AĞRISLI Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|ASİTANE Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|AŞIK VEYSEL Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|AŞIK VEYSEL Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|ATASÖZÜ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|AYVALI Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|AZIK Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|BAĞCIBAŞI Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|BAĞYOLLARI Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|COŞKUNLAR Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|DÖNÜM Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|EFEDİYARI Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|HARMANYOLU Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|İSKAN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|İSMAİL KAYA Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|İSMAİL KAYA Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|İSMAİL NAZİFİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|KURBAN SOKAK Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|NERİMAN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|ORTAYAKA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|PARLAK Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|RENKLİYILDIZ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|SABİT Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|SAÇAK SOKAK Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|SALEP Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|SATIR Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|SATIR Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|ŞEHİT BÜLENT DENİZ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|ŞEHİT ÖZGÜR ÖNCEL Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|ŞEHİT SÜLEYMAN ÇELİK Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|TEKÇINAR Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|VAHAPPAŞA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|YENİDÜNYA Sokak
23.06.2026 13:30 - 23.06.2026 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|BUHARA MAHALLESİ
|AÇELYA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BUHARA MAHALLESİ
|ERYAVUZ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BUHARA MAHALLESİ
|HAT Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|BUHARA MAHALLESİ
|YEŞİLYAPRAK Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BUHARA MAHALLESİ
|YÜCELER Sokak
MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
23.06.2026 09:00 - 23.06.2026 17:00 tarihleri arasında Yeni Tesis Yapılması nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|DALKUYU Sokak
|KONYA
|MERAM
|YENİBAHÇE MAHALLESİ
|17159. Sokak
|KONYA
|MERAM
|YENİBAHÇE MAHALLESİ
|17220. Sokak
23.06.2026 10:00 - 23.06.2026 13:00 tarihleri arasında SCADA nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|AĞA Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|AKİF Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|SERİK Sokak
KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
23.06.2026 11:00 - 23.06.2026 16:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|YAĞLIBAYAT MAHALLESİ
|KONYA
|KARATAY
|YAĞLIBAYAT MAHALLESİ
|21001. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAĞLIBAYAT MAHALLESİ
|21004. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAĞLIBAYAT MAHALLESİ
|21005. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAĞLIBAYAT MAHALLESİ
|21006. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAĞLIBAYAT MAHALLESİ
|21007. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAĞLIBAYAT MAHALLESİ
|21008. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAĞLIBAYAT MAHALLESİ
|21009. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAĞLIBAYAT MAHALLESİ
|21010. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAĞLIBAYAT MAHALLESİ
|21011. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAĞLIBAYAT MAHALLESİ
|21012. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAĞLIBAYAT MAHALLESİ
|21013. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAĞLIBAYAT MAHALLESİ
|21014. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAĞLIBAYAT MAHALLESİ
|21015. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAĞLIBAYAT MAHALLESİ
|21016. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAĞLIBAYAT MAHALLESİ
|21017. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAĞLIBAYAT MAHALLESİ
|21021. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAĞLIBAYAT MAHALLESİ
|YAĞLIBAYAT Caddesi