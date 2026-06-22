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Konya'da bugün kimler vefat etti? 22 Haziran Pazartesi günü

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre22 Haziran Pazartesi günü 12 kişi vefat etti. Ad soyadı ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Konya'da bugün kimler vefat etti? 22 Haziran Pazartesi günü
Şerife KayaEditör
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Bugün Konya'da vefat edenler:

  1. MUAMMER YASAGAN
    YEDİLER MEZARLIĞI
     
  2. ÖZNUR ALTUNTAŞ
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  3. SEYİT GÖKMEN
    HOCACİHAN MEZARLIĞI
     
  4. HÜSAMETTİN ÖZÇATAL
    YEDİLER MEZARLIĞI
     
  5. İSMAİL BAHA MARTI
    HACIFETTAH MEZARLIĞI
     
  6. CELALETTİN TOSUN
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  7. HİMMET ATEŞ
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  8. BEKİR METİN
    BEDİR MEZARLIĞI
     
  9. MEHMET OLGUN
    HOCACİHAN MEZARLIĞI
     
  10. BAKİ BALCI
    SELİM SULTAN (Şehitler) MEZARLIĞI
     
  11. FATMANA KESKİN
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  12. İSMAİL KARAGÖZ
    İŞGALAMAN MEZARLIĞI
Şerife Kaya

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