Konya'da bugün kimler vefat etti? 22 Haziran Pazartesi günü
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre22 Haziran Pazartesi günü 12 kişi vefat etti. Ad soyadı ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
- MUAMMER YASAGAN
YEDİLER MEZARLIĞI
- ÖZNUR ALTUNTAŞ
ÜÇLER MEZARLIĞI
- SEYİT GÖKMEN
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- HÜSAMETTİN ÖZÇATAL
YEDİLER MEZARLIĞI
- İSMAİL BAHA MARTI
HACIFETTAH MEZARLIĞI
- CELALETTİN TOSUN
MUSALLA MEZARLIĞI
- HİMMET ATEŞ
YAZIR MEZARLIĞI
- BEKİR METİN
BEDİR MEZARLIĞI
- MEHMET OLGUN
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- BAKİ BALCI
SELİM SULTAN (Şehitler) MEZARLIĞI
- FATMANA KESKİN
MUSALLA MEZARLIĞI
- İSMAİL KARAGÖZ
İŞGALAMAN MEZARLIĞI