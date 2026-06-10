Konya'nın bu ilçesi bağcılığın merkezi olacak

Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Konya’nın Kulu ilçesinde yürütülen bağcılık çalışmaları yerinde incelendi.

Ziyarette genel durumu kontrolü yapılarak, bölgenin bağ merkezi olması amaçlanıyor. Kontroller hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından Yaraşlı Mahallesi’nde üzüm yetiştiriciliği yapan üreticilerimiz ziyaret edilerek bağlarda incelemelerde bulunuldu. Gerçekleştirilen ziyaretlerde bağların genel durumu, bitki gelişimi ile sezon boyunca karşılaşılabilecek hastalık ve zararlılar değerlendirildi. Ayrıca üreticilerimize sulama, gübreleme, budama ve bitki koruma uygulamaları konusunda teknik bilgilendirmeler yapıldı. Üreticilerimizin verimli, kaliteli ve sürdürülebilir üretim yapabilmeleri amacıyla tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir. Üreticilerimizin yanında olmaya, tarımsal üretimi desteklemeye ve sahada aktif olarak çalışmaya devam ediyoruz.”