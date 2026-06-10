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Aydın: Daha temiz bir Çumra için çalışmaya devam

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, Temizlik İşleri Müdürlüğünü ziyaret ederek, personelle buluştu. Başkan Aydın, daha temiz bir Çumra için özveri ile çalışan personeline teşekkür ederek, çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Aydın: Daha temiz bir Çumra için çalışmaya devam
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, Temizlik İşleri Müdürlüğünü ziyaret etti. 

Başkan Aydın emeklerinden dolayı personele teşekkür etti. Aydın ziyaret hakkında yaptığı açıklamada, “Bugün Temizlik İşleri Müdürlüğümüzü ziyaret ederek, ilçemizin temizliği ve düzeni için fedakârca görev yapan mesai arkadaşlarımızla bir araya geldik. 

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Görevleri başında bulunan personelimizle çorba eşliğinde sohbet ederek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Çumra’mızın daha temiz, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir ilçe olması için büyük bir özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 

İlçemizin her noktasında emek veren personelimizin gayreti, sunduğumuz hizmetlerin en önemli gücüdür. Birlik ve dayanışma içerisinde, hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. 

Emekleriyle Çumra’mıza değer katan tüm personelimize kolaylıklar diliyorum.”şeklinde konuştu. 

Ümmü Gülsüm Dündar

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