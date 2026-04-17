Konya Lonca Teşkilatı, Konya sanayisini istişare etti
Konya iş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı Lonca Teşkilatı'nın nisan ayı toplantısı Konya Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi.
Haberin Özeti
- • Konya Lonca Teşkilatı, nisan ayı toplantısında Konya Sanayi Odası'nda iş dünyası ve sanayinin gündemini istişare etti.
- • Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen'in ev sahipliğindeki toplantıya Uzbaş, Öztürk ve Küçükçöğen gibi isimler katıldı.
- • Toplantı öncesinde katılımcılar, yapımı süren 56. Ağır Bakım Merkezi inşaatında yerinde incelemelerde bulundu.
Konya iş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı Lonca Teşkilatı’nın nisan ayı toplantısı Konya Sanayi Odası’nda yapıldı. Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen’in ev sahipliğindeki toplantıya; Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Kazım Küçükçöğen, Konya iş dünyasını temsil eden STK’ların başkan ve yöneticileri katıldı.
Toplantıda Konya sanayisinin ve iş dünyasının gündemindeki konular ve yürütülecek çalışmalar istişare edildi. Toplantı öncesi ayrıca 56. Ağır Bakım Merkezi inşaatını da yerinde incelendi.