Konya Kulu'da devir teslim yapıldı

Hastanede düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Uzm. Dr. Mustafa Karabulut, görev süresi boyunca birlikte çalıştığı sağlık çalışanlarına ve idari personele teşekkür ederek, Kulu Bölge Devlet Hastanesi'nin sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi adına önemli çalışmalara imza attığını ifade etti. Karabulut, bundan sonraki görevinde de sağlık hizmetlerinin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.

Başhekimlik görevini devralan Uzm. Dr. Numan Demiralp ise kendisine duyulan güven için teşekkür ederek, Kulu Bölge Devlet Hastanesi'nin mevcut başarılarını daha ileriye taşımak için tüm sağlık çalışanlarıyla birlikte özveriyle çalışacaklarını söyledi. Demiralp, hasta memnuniyeti ve kaliteli sağlık hizmeti anlayışını ön planda tutarak hizmet vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Törende hastane yöneticileri ve çalışanları, görev süresi boyunca hastaneye sunduğu katkılar nedeniyle Uzm. Dr. Mustafa Karabulut'a teşekkür ederken, yeni görevine başlayan Uzm. Dr. Numan Demiralp'e başarı dileklerinde bulundu.

