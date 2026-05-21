Konya-Hatay kardeşliği kültür şöleni ile perçinleşti

Yaşanan deprem felaketinin ardından yaralarını sarmaya devam eden Hatay, anlamlı bir kültür ve dayanışma organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Ayşegül Gök, Necip Demir ve Vehbi Gülen’in koordinasyonunda hayata geçirilen "Konya Hatay Kardeşliği 1. Sanat Şöleni", iki şehir arasındaki coğrafi mesafeleri ortadan kaldırarak sarsılmaz bir gönül bağı kurdu.

Habib-i Neccar’ın şehri Hatay’da, Medeniyetler Kütüphanesi olarak da bilinen tarihi Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi’nde yapılan buluşmaya, Konya’dan Selçukya Kültür Sanat Derneği Başkanı ve 15 kişilik şair ve ozan heyeti katıldı. Hataylı şair ve ozanların da yoğun katılım gösterdiği programda, iki şehrin kültürel ve edebi mirası tek bir potada eritildi.

Etkinlikte söz alan Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Dinç, konuşmasında şehirlerin mimari yapılardan ziyade yaşayan birer ruh taşıdığını vurguladı.

Konya’dan Hatay’a sarsılmaz bir gönül köprüsü kurmak adına seçkin bir heyetle gelen Selçukya Kültür Sanat Derneği Başkanı Avukat Fatma Şeref Polat ise, duygu dolu anlar yaşattı. Hatay’ın acısını yüreklerinde hissettiklerini belirten Polat, "Hatay'ın yaralarını sarmaya belki gücümüz yetmez ama her alanda ayağa kalkmaya çalışan bir şehirde kardeşlerimizin yanında olmak istedik. Deprem sonrası Konya'da aramıza katılan ve birkaç ay önce tekrar memleketine dönen sevgili yazarımız Ayşegül Gök'ün çabaları ve Hatay Kültür Sanat Topluluğu'nun daveti ile Hatay & Konya kardeşliğini kültür sanat alanında da yaşatmak, bu örnek birlik, bereket ve kardeşlik ruhunu daha ileri taşımak için buradayız.”dedi.

Programın hitamında, Selçukya Kültür Sanat Derneği Başkanı Av. Fatma Şeref Polat tarafından Hataylı şairlere ve protokole iletilen, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları tarafından hazırlanan ölümsüz eser Mesnevi'nin özel baskısı, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin hediyesi olarak takdim edildi ve salonda büyük bir ilgi ve memnuniyetle karşılandı.

