Konya'dan İstanbul'a uzanan büyük eğitim projesi

Konya Büyükşehir Belediyesi, 11. sınıf öğrencilerinin yüksek hızlı trenle seyahat ederek İstanbul’un doğal ve tarihi güzelliklerini yakından görmeleri amacıyla yürüttüğü “Genç Seyyah” projesi bu yıl da tüm coşkusuyla sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, proje kapsamında geziye katılan öğrencilerle Ayasofya Cami’sinde bir araya gelerek gençlerin İstanbul heyecanına ortak oldu.

BUGÜNE KADAR 125 BİN 11. SINIF ÖĞRENCİSİ İSTANBUL’U ZİYARET ETTİ

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak güzel bir geleneği daha icra ettiklerini ifade eden Başkan Altay, “Genç Seyyah Projesi kapsamında 11. sınıf öğrencilerimizi hızlı trenle Konya'dan İstanbul'a getiriyoruz. Bugüne kadar 125 bin öğrencimizi program kapsamında İstanbul'a getirmiştik. Sadece bu yıl 25 bin 900 öğrencimizi, 11. sınıflarımızın tamamını İstanbul'a getirmek için projemizi sürdürüyoruz. Bu yıl şu ana kadar 14 bine yakın gencimiz Konya'dan İstanbul'a seyahat etmiş oldu” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, projenin içeriği hakkında bilgi vererek şunları söyledi: “Merkezdeki ve ilçelerdeki çocuklarımızı önce Konya Hızlı Tren Garı’na getiriyoruz. Sabah 05.30 civarında hızlı trenle İstanbul'a doğru hareket ediyorlar. Geldiklerinde Çamlıca Cami’sini ziyaret ediyorlar. Sonra boğazda güzel bir tekne turu yapıyorlar, böylece İstanbul'un güzelliklerini görüyorlar. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ibadete açılan Ayasofya-ı Kebir Cami’sini ziyaret edip, Sultanahmet Meydanı’nda Sultan Ahmet Camisi'ni ziyaret ediyorlar, arkasından da hızlı trenle tekrar Konya’ya geriye dönüyorlar.”

“GEZİYE KATILAN TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Proje ile amaçlarının gençlerin bağımsız olarak seyahat etmesini sağlamak, zihinlerinde güzel bir hatıra bırakmak ve Türkiye’nin geldiği noktayı göstermek olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Hem hızlı trenle seyahatin keyfini çıkarmaları, o konforu görmeleri hem de İstanbul'un güzelliklerini tanımaları adına önemli bir proje oluyor. ‘Genç Seyyah’ programına katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah zihinlerinde güzel bir hatıra bırakmış olduk. Ben de Türk Dünyası Belediyeler Birliği toplantısı için İstanbul'da bulunuyordum. Bugün hep birlikte şimdi Ayasofya'da bir araya gelip onların izlenimlerini, seyahat boyunca yaşadıklarını ve hatıralarını dinlemeyi arzu ediyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da tüm 11. sınıf öğrencilerimizi İstanbul'a ‘Genç Seyyah’ programı kapsamında seyahat ettirmeye devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

ÖĞRENCİLER DE BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR ETTİ

İstanbul gezisine katılarak ecdad mirası eserleri yakından görmenin heyecanını yaşayan liseli gençler de kendileri için çok güzel ve farklı bir deneyim olduğunu ifade ederek, Başkan Altay’a böyle bir imkanı sunduğu için teşekkürlerini iletti.

“Genç Seyyah” projesi kapsamında; Çamlıca Camii, Gülhane Parkı, Ayasofya-ı Kebir Cami, Sultan Ahmet Meydanı ve Cami’si’ni gezen öğrenciler ayrıca tekne ile boğaz turuna katılarak İstanbul’un güzelliklerine yakından görme fırsatı buluyor. Öğrenciler ayrıca hızlı tren seyahati boyunca da düzenlenen oyunlar, yarışmalar ve etkinliklerle de yolculuğun keyfini çıkarıyor.