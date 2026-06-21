Konya'dan hayat kurtaran müdahale
Antalya'nın Akseki ilçesinde koyun otlatırken rahatsızlanan hastaya Konya'dan itfaiye ekipleri yetişti
Haberin Özeti
- • Antalya Akseki'ye bağlı Kuyucak Yaylası'nda rahatsızlanan Mahmut Çetin için Konya Seydişehir İtfaiye Amirliği ekipleri harekete geçti.
- • Arazinin zorlu şartları nedeniyle helikopter inemeyince, olay yerine itfaiye, UMKE, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
- • Konya İtfaiyesi, hastaya kısa sürede ulaşarak ambulansla hastaneye götürdü ve Mahmut Çetin ekiplere teşekkür etti.
Seydişehir İtfaiye Amirliğinden edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Akseki'ye bağlı Kuyucak Yaylası'nda koyun otlatan Mahmut Çetin, yola 3 kilometre uzaklıkta bir bölgede rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen helikopter arazi şartları nedeniyle iniş yapamayınca bölgeye itfaiye, UMKE, jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi.
Konya İtfaiyesine bağlı Seydişehir İtfaiye Amirliği ekipleri, kısa sürede hastaya ulaşarak ambulansla hastaneye götürdü.
Hasta Mahmut Çetin, kurtarma çalışmasına katılan ekiplere teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.