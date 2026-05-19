  • Konya'dan Cezayir'e izleyenleri büyüleyen gelenek!

Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu, Cezayir'in Laghouat şehrinde düzenlenen 12. Uluslararası Tasavvuf Musikisi Festivali'nde sema mukabelesi ve tasavvuf musiki dinletisi ile izleyenleri büyüledi.

Haberin Özeti

  • Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu, Cezayir'in Laghouat şehrindeki 12. Uluslararası Tasavvuf Musikisi Festivali'nde sahne aldı.
  • Topluluk, sema mukabelesi ve tasavvuf musikisi dinletisiyle izleyicilerden tam not alırken, etkinlik Cezayir Kültür Bakanı himayesinde gerçekleşti.
  • “Hafızanın Melodisi ve Ruhun Ebedi Hasbihali” temalı festivalde Konya, asırlık geleneği tanıtarak kültürel diplomasiye katkı sunmaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu, Cezayir’de düzenlenen 12. Uluslararası Tasavvuf Musikisi (Sema) Festivali’nde sema mukabelesi ve tasavvuf musiki dinletisi icra etti.

Cezayir'deki festival salonunda semazenlerin gerçekleştirdiği büyüleyici sema mukabelesi objektiflere yansırken; Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri izleyicilerden tam not aldı.

Cezayir Kültür ve Sanat Bakanı Prof. Dr. Malika Bendouda'nın himayelerinde ve Laghouat Valisi Prof. Dr. Mohamed Benmalek'in gözetiminde, Laghouat şehrinde dört kıtadan çok sayıda ülkeden seçkin akademisyenler, değerli sanatçılar ve ünlü topluluklarla birlikte festivale davet edilen Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu, izleyicilerden tam not aldı.

Bu yıl, “Şeyh Sidi Musa Bin Hasan el-Dimyati el-Derkaavi eş-Şazili” anısına düzenlenen festival, “Tasavvuf Musikisi (Sema): Hafızanın Melodisi ve Ruhun Ebedi Hasbihali” temasıyla gerçekleştirildi.

Festival boyunca gerçekleştirilen etkinliklerde tasavvuf musikisinin manevi derinliği, kültürlerarası birlikteliğe katkı sunan yönüyle ele alındı.

Konya'nın Asırlık Geleneği Gönüllere Dokunuyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, kadim şehir Konya’nın asırlardır yaşattığı tasavvuf ve sema geleneğini uluslararası organizasyonlarda tanıtmaya, gönüllere dokunmaya ve kültürel diplomasi faaliyetlerine katkı sunmaya devam ediyor.

