Konya'daki ulaşım projesinde son durum ne?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yürütülen 21.1 kilometrelik Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı tamamlandığında şehre önemli bir ulaşım aksı kazandırılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’nda çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattı 2. etap projesi kapsamında Sadık Ahmet Caddesi Yurtlar Bölgesi’nde sürdürülen tramvay üst geçidi çalışmalarını yerinde inceledi.

Yurtlar Bölgesi Kavşağı’nda tramvay geçişi için 124 metre uzunluğunda betonarme köprü inşa ettiklerini aktaran Başkan Altay, çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

“TRAMVAY GEÇERKEN TRAFİĞİN DURMASI GİBİ BİR SORUN OLUŞMAYACAK”

Başkan Altay, Konya'nın en önemli altyapı yatırımlarından birini hayata geçirdiklerini belirterek, “Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattı kapsamında raylı sistemi trafikten arındıracak çalışmalar yürütüyoruz. Şu anda Sadık Ahmet Caddesi'nin üzerinde bulunuyoruz. Yurtlar Bölgesi'nde tramvay hattımızı yukarı alacağımız köprü ile ilgili çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Burada raylı sistemi yukarıya alıyoruz. Böylece mevcut trafikten arındırmış olacağız. Yapmış olduğumuz kavşak düzenlemesinin de böylece bir faz daha açılmasına engel olmuş olacağız. Ayrıca tramvay geçerken trafiğin durması gibi bir sorun oluşmayacak. Böylece tramvayın seyahat süresinin de kısalmasını amaçlıyoruz. İnşallah Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı tamamlandığında özellikle şehirden sanayiye giden aksta önemli bir yolcu trafiğine ulaşacağımızı ümit ediyorum. Şehir Hastanesi-Stadyum Hattımız tamamlandığında şehrimize 21.1 kilometrelik yeni bir tramvay hattı kazandırmış olacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu’na, Altyapı Genel Müdürümüz Yalçın Eyigün’e teşekkür ediyorum” değerlendirmesini yaptı.

YURTLAR BÖLGESİ’NDEKİ ÇALIŞMALAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı kapsamında Yurtlar Bölgesi Kavşağı’nda tramvay geçişi için 6 aks, 5 açıklıktan oluşan yaklaşık 124 metre uzunluğunda betonarme köprü inşa ediliyor. Köprü uzunluğu yaklaşık 700 metreye ulaşacak. Ayak temel betonları tamamlanan projede, orta ayak imalatlarında da önemli bir mesafe alındı.

Köprü üzerinde orta peronlu bir istasyon oluşturularak; doğu ve batı yönlerinden merdiven ve engelli asansörleriyle erişim sağlanacak. Böylece hem ulaşım güvenliğinin hem de yolcu konforunu artırılması planlanıyor.