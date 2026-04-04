Konya dahil 10 İlde 'change' operasyonu: 8 tutuklama

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, oto hırsızlığına yönelik "change" yöntemiyle araç satışı yaptığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, yurt dışından getirilen araçların motor ve şasi numaralarının silinerek, ağır hasarlı araçlara ait numaraların bu araçlara yerleştirildiği tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ile Emniyet Kriminal Başkanlığının işbirliğiyle yapılan incelemelerde, piyasa değeri yaklaşık 16 milyon lira olan 14 aracın "change" yöntemiyle değiştirildiği belirlendi. Araçlardan 8'inin yurt dışından giriş yaptığı ancak çıkış kaydının bulunmadığı saptandı.

Ekiplerce yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu, 30 şüpheliye yönelik Ankara merkezli İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır, Konya, Kayseri, Rize, Hatay ve Kırıkkale'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı.

"Resmi belgede sahtecilik", "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından işlem gören 28 şüpheliden 8'i tutuklandı.