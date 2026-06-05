Konya'da yürekleri ısıtan kare

Bu duyarlı anlar, fotoğraf sanatçısı Ahmet Akkuş tarafından görüntülendi ve insan-doğa arasındaki şefkat ve farkındalığı yansıttı.

Konya'daki Alaaddin Tepesi çevresinde genç bir kadın, sıcak havadan etkilenen kargaya su vererek örnek bir davranış sergiledi.

Kent merkezindeki Alaaddin Bulvarı'nda çekilen fotoğrafta, kaldırım kenarında bulunan kargaya pet şişeyle su uzatan genç kadın, kuşun su ihtiyacını karşılamasına yardımcı oldu. Çevredeki vatandaşların da dikkatini çeken bu anlamlı davranış, sıcak yaz günlerinde canlılara yönelik duyarlılığın önemini ortaya koydu.

Uzmanlar, özellikle yüksek sıcaklıkların etkili olduğu dönemlerde kuşlar ve diğer canlıların su kaynaklarına ulaşmakta zorlanabildiğini belirterek, vatandaşların uygun alanlara su bırakmasının doğal yaşamın korunmasına katkı sağlayacağını ifade ediyor.

İnsan ile doğa arasındaki şefkat ve dayanışmayı yansıtan kare, kent yaşamında hayvanlara yönelik farkındalığın güzel bir örneği olarak değerlendirildi.