  Konya'da yola çıkanlar dikkat! O tünele alınacaksınız

Konya'da yola çıkanlar dikkat! O tünele alınacaksınız

Konya'da yetkililer bayram tatili nedeniyle yollarda olan sürücüleri 'yaşam tüneli'ne alarak, bilgilendiriyor.

İHA
Haberin Özeti

  • Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi 819 kilometrelik güzergahta trafik yoğunluğuna karşı 'yaşam tüneli' uygulaması başlattı.
  • Sürücüler, yaşam tünelinde emniyet kemeri, hız ve uykusuzluk gibi konularda kazalara neden olan durumları anlatan videolarla bilgilendiriliyor.
  • Uygulama, bayram tatili boyunca sürücüleri bilinçlendirerek trafik kazalarını ve kural ihlallerini en aza indirmeyi amaçlıyor.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Konya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi tatil nedeniyle kara yollarında oluşacak yoğunluğa karşı denetimlerini sıklaştırdı. 

Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Kurban Bayramı tatili öncesinde şehirlerarası kara yollarında oluşabilecek kazaları en aza indirmek için 'yaşam tüneli' uygulamasını başlattı.

Konya'yı çevre illere bağlayan kara yollarındaki uygulama noktalarında denetim yapan ekipler, sürücülere aşırı hız, emniyet kemeri takma ve uykusuz araç kullanmamaları gibi konulara dikkat çekmek için yaşam tüneli uygulamasına başladı. Tünele alınan sürücülere kazalara neden olan durumlar video gösterimi ile anlatılıyor.

Uygulama noktalarında durdurularak tünele davet edilen sürücülere, emniyet kemeri kullanımının hayati önemi ve seyir halinde cep telefonu kullanımının doğurduğu tehlikeler kısa videolarla anlatıldı.

Denetimlerle bayram boyunca kazaların en aza indirilmesinin amaçlandığını aktaran Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Başkomiser Ömer Yanık, "Konya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak toplamda 819 kilometre alanda çalışıyoruz. 

Bu güzergahlarımızın tamamında ekiplerimiz bayram tedbirleri kapsamında tüm sürücülere yollarda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. 

Özellikle emniyet kemeri kullanımının önemi, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve diğer kural ihlalleri açısından ekiplerimizle vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. 

Bir kazanın önüne geçmek için sürekli çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sürücülerimiz için oluşturulan yaşam tünelinde de kazaların önüne geçme adına çalışmalarımız var. 

Buraya gelen sürücülerimizi 1-2 dakikalık videolarla emniyet kemerinin önemi başlıklı videoları izletiyoruz. 

İkramlarımız oluyor sıkılmadan sürücülerimiz mola vermiş oluyor. İhlal edilen kuralların ne gibi zararlarını da bu şekilde anlatmış oluyoruz. 

Daha sonra sürücülerimizi bilinçlendirip uğurluyoruz" dedi.

Sürücüler ise uygulamayı oldukça faydalı bulduklarını söyledi.

