Konya'da uzmanından ezber bozan yöntem: Dikey doğumun faydaları

Doğal doğum ya da sezaryen doğum hakkında hemen hemen herkesin bilgi sahibi olduğunu dile getiren Medicana Konya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuğba Sekmenli Tursun, doğumu kolaylaştıran pozisyonların ya da duruş şekillerinin de farklılık gösterdiğini, anne adaylarının bu pozisyonları da bilmesi gerektiğini belirtti.

Anne ve bebekler için oldukça fayda sağlayan dikey doğumu tercih eden anne adaylarının doğum eyleminin birinci aşamasını ve doğumun daha kısa sürdüğünü deneyimlediğini ifade eden Op. Dr. Tuğba Sekmenli Tursun, dikey doğumun anneye daha az müdahale edildiği, klasik yönetimlere kıyasla daha çok memnun kalınan bir yöntem olduğuna dikkat çekti.

Dikey doğum boyunca endorfin salınımı artar

Op. Dr. Tuğba Sekmenli Tursun, doğum eylemi boyunca dik pozisyonda olan anne adayında doğumu hızlandıran prostaglandin hormonu düzeyinin yükseldiğini belirterek, "Kasılmaları uyaran oksitosin hormonunun etkisi de artar. Mutluluk hormonu olarak da bilinen endorfinin salınımındaki artış stres, kaygı ve gerginlik seviyesinde düşüş sağlar. Ton regülasyonu olarak tanımlanan, kasların kontrollü kasılıp gevşetilmesini kolaylaştıran dik duruş, hissedilen sancı ile etkin şekilde baş edilebilmesine imkan sağlar, gereksiz efor ve aşırı yorgunluğu engeller.

Dikey pozisyonda doğum opsiyonunun tercih edilmesinin fiziksel ve ruhsal faydaları vardır. Ayrıca, doğum sırasında hissettikleri ağrının ve yapılan müdahalelerin daha az olduğunu bildirmişlerdir. Genelleme yapılacak olursak; klasik sırt üstü yatar pozisyonda doğum yapanlara kıyasla daha tatminkar doğum deneyimi ve memnuniyet belirtilmiştir" dedi.

Anne adayı dikey pozisyonda yatay pozisyonlara göre doğuma daha çok katılır

Doğal doğum pozisyonlarının ayakta durma, yürüme, dik oturma çömelme, dizlerin üzerinde durma, emekleme ve yan yatışları içerdiğini anlatan Op. Dr. Tuğba Sekmenli Tursun, "Annenin akciğer kapasitesinin yatay pozisyonlarda, dikey pozisyonlara oranla yüzde 20 daha azalmış olduğunu biliyoruz. Dikey pozisyonlarda yer çekiminin etkisi ve doğumda pelvis kemiğindeki değişikliklerle pelvis çapının ortalama 1-1,5 cm arttığını ve doğum kanalının bebeğin geçişine daha elverişli hale gelmiş olduğunu biliyoruz.

Dikey doğum pozisyonlarında aort basısı olmadığı için doğumda tansiyon düşüklüğü ya da bebeğe giden kan, kan akımının bozulması gibi problemler daha az yaşanmaktadır. Dikey pozisyonlarda ağrının anne tarafından daha az hissedildiği izlenmiştir. Özetleyecek olursak doğumda hareket etmek ve pozisyon değişikliği tek bir pozisyondan çok daha önemlidir en iyi pozisyon annenin o an rahat ve güvenli hissettiği pozisyondur.

Dikey pozisyonların tüm bu avantajları ile birlikte baktığımızda sırtüstü pozisyonlar olabildiğince en son aşamada yani doğuma en yakın aşamada değerlendirildiğinde ve doğum salonlarında anne adayının aktif doğum pozisyonlarına katılabildiği, değişik pozisyonları denemesine imkan tanıyan ayakta doğum aparatları da kullanıldığında en verimli ve güvenli sonuçlar alınacaktır'' dedi.

Doğal doğum yapan annelerin günlük rutinlerine dönüş süresinin sezaryen doğum sonrası annelere kıyasla daha kısa olduğunu ifade eden Op. Dr. Tuğba Sekmenli Tursun, "Genellikle anneler yardım almadan ayağa kalkma ve bebekleri ile ilgilenme konusunda daha rahat olurlar. Doğumdan kısa bir süre sonra anneler eve dönebilir ve günlük aktiviteleri sırasında sorun yaşamazlar.

Enfeksiyon, aşırı kan kaybı, diğer organ yaralanmaları (mesane, barsak, vb.) veya olası dolaşım ve solunum sistemi komplikasyon riskleri doğal doğum ile dışlanmış olur. Solunum yolu sorunları gelişme riski doğal yolla doğan bebeklerde çok daha düşüktür.

Vajinal doğum sırasında göğüs kafesi üzerine uygulanan basınç amniyon sıvısının bebeğin akciğerlerinden dışarı atılmasına neden olur ki bu bebeği ilk nefesine hazırlar. Vajinal doğal doğum sonrası anne ve bebek arasındaki ten teması çok daha kolaydır. Vajinal doğal doğum sonrası plasenta ve göbek kordonundan alınan doku ve kan örneklerinde tespit edilen endorfin yeni doğan bebeğin de çok daha hoş bir doğum deneyimlediğinin kanıtıdır'' diye konuştu.