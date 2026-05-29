Konya'da turistlerin unutamadığı lezzet

Konya Selçuklu Devleti’nin payitahtlığını yapması bakımında zengin kültürel bir birikime sahip olmakla beraber mutfağı ile de yerli ve yabancı turistin ilgisini çekmekte.

Bu noktada mutfak denildiğinde Konya ile özdeşleşen birçok yemek olmasına rağmen akla ilk gelen etli ekmek olarak yıllar boyunca biliniyor.

800-900 yıllık bir tarihe sahip olan etli ekmek, sadece Konyalıların değil, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekmeye devam ediyor. Konya’ya gelen ziyaretçiler, şehrin tarihi ve manevi dokusunu keşfederken, bu eşsiz lezzeti tatmadan dönmüyorlar.

Restoranlar ve fırınlar, etli ekmeği geleneksel yöntemlerle sunarken, turistlere unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşatıyor. Özellikle Şeb-i Arus törenleri sırasında Konya’yı ziyaret edenler, etli ekmeği Mevlevi ruhu ile özdeşleşmiş bir kültürel tat olarak deneyimliyorlar.

Etli ekmek, hem bir kentin simgesi hem de binlerce yıllık bir geleneğin temsilcisi olarak, Konya mutfağının en önemli unsurlarından biri olmaya devam edeceğe benziyor.