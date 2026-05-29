Konya'da turistlerin unutamadığı lezzet

Konya geleneksel kültürel öğelerinin yanı sıra mutfağıyla da adından söz ettirmeye devam ederken yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olma konumunu devam ettirmekte.

Konya'da turistlerin unutamadığı lezzet
Şerife KayaEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Konya Selçuklu Devleti’nin payitahtlığını yapması bakımında zengin kültürel bir birikime sahip olmakla beraber mutfağı ile de yerli ve yabancı turistin ilgisini çekmekte. 

Konya'da turistlerin unutamadığı lezzet

Konya'da dede mirasını taşıyor: 3 kuşak bir arada
Bu Habere de Bak
Konya'da dede mirasını taşıyor: 3 kuşak bir arada

Bu noktada mutfak denildiğinde Konya ile özdeşleşen birçok yemek olmasına rağmen akla ilk gelen etli ekmek olarak yıllar boyunca biliniyor.
800-900 yıllık bir tarihe sahip olan etli ekmek, sadece Konyalıların değil, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekmeye devam ediyor. Konya’ya gelen ziyaretçiler, şehrin tarihi ve manevi dokusunu keşfederken, bu eşsiz lezzeti tatmadan dönmüyorlar. 

Konya'da turistlerin unutamadığı lezzet

Restoranlar ve fırınlar, etli ekmeği geleneksel yöntemlerle sunarken, turistlere unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşatıyor. Özellikle Şeb-i Arus törenleri sırasında Konya’yı ziyaret edenler, etli ekmeği Mevlevi ruhu ile özdeşleşmiş bir kültürel tat olarak deneyimliyorlar.  

Etli ekmek, hem bir kentin simgesi hem de binlerce yıllık bir geleneğin temsilcisi olarak, Konya mutfağının en önemli unsurlarından biri olmaya devam edeceğe benziyor.

 

Şerife Kaya

Bakmadan Geçme

Konyaspor istediği desteği alamadı
Konyaspor istediği desteği alamadı
Konya'da meslek liseli öğrenciler savunma sanayisinin ihtiyaçlarına göre yetiştiriliyor
Konya'da meslek liseli öğrenciler savunma sanayisinin ihtiyaçlarına göre yetiştiriliyor
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Konya'da bayramlaştı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Konya'da bayramlaştı
Konya'da dede mirasını taşıyor: 3 kuşak bir arada
Konya'da dede mirasını taşıyor: 3 kuşak bir arada
Konya'yı BAL'da hangi takımlar temsil edecek?
Konya’yı BAL’da hangi takımlar temsil edecek?
Konya'da alevlere teslim olan araç hurdaya döndü
Konya'da alevlere teslim olan araç hurdaya döndü