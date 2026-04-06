Konya'da tefecilik operasyonunda çekler senetler ele geçirildi

Konya'nın Karatay ilçesinde tefecilik yaptığı öne sürülen 12 şüpheli gözaltına alınırken operasyonda çekler senetler ve alacak verecek kayıt müsveddesi ele geçirildi.

Haberin Özeti

  • Operasyonda 29 milyon 319 bin TL değerinde çekler, 21 milyon 237 bin TL değerinde senetler ve 44 milyon TL alacak kayıtları ele geçirildi.
  • Aramalarda ayrıca ruhsatsız tabanca, şarjörler ve mermiler bulunurken, gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen ev ve iş yerlerine yapılan baskında 12 zanlıyı gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, 29 milyon 319 bin 500 lira değerinde 18 çek ve çek fotokopisi, 21 milyon 237 lira değerinde 34 doldurulmuş senet, 91 alacak verecek kayıt müsveddesi, 14 kişiye ait toplam 44 milyon 26 lira alacak ibareli not, ruhsatsız tabanca, şarjörler ve mermiler ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

