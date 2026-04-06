Konya'da tefecilik operasyonunda çekler senetler ele geçirildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen ev ve iş yerlerine yapılan baskında 12 zanlıyı gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, 29 milyon 319 bin 500 lira değerinde 18 çek ve çek fotokopisi, 21 milyon 237 lira değerinde 34 doldurulmuş senet, 91 alacak verecek kayıt müsveddesi, 14 kişiye ait toplam 44 milyon 26 lira alacak ibareli not, ruhsatsız tabanca, şarjörler ve mermiler ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.