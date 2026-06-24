Konya'da safran hasadı yapıldı

Safranın yüksek ekonomik değere sahip önemli bir ürün olduğunu belirten İlçe Müdürü Koçak, alternatif ürün deseninin geliştirilmesi ve üretici gelirlerinin artırılması amacıyla bu tür üretim faaliyetlerini desteklemeye devam ettiklerini ifade etti.

Koçak, “Üretim çeşitliliğini artıran, kırsal kalkınmaya katkı sağlayan ve yüksek gelir potansiyeli sunan safran üretiminin yaygınlaşması için çalışmalarımız sürüyor. Üreten tüm çiftçilerimize bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu diliyoruz.”dedi.