Konya'da safran hasadı yapıldı

Konya'nın Sarayönü ilçesinde katma değeri yüksek alternatif ürünler arasında yer alan safran hasadı gerçekleştirildi. Hasat programına İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ferhat Koçak da katılarak üretim alanında incelemelerde bulundu.

Konya'da safran hasadı yapıldı
Ümmü Gülsüm DündarEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Safranın yüksek ekonomik değere sahip önemli bir ürün olduğunu belirten İlçe Müdürü Koçak, alternatif ürün deseninin geliştirilmesi ve üretici gelirlerinin artırılması amacıyla bu tür üretim faaliyetlerini desteklemeye devam ettiklerini ifade etti. 

Konya'da safran hasadı yapıldı

Selçuklu'da sağlıklı yaşam için önemli adım!
Bu Habere de Bak
Selçuklu’da sağlıklı yaşam için önemli adım!
vegakanyonhaberici
vegakanyonhaberici
vegakanyonhaberici
vegakanyonhaberici

Koçak, “Üretim çeşitliliğini artıran, kırsal kalkınmaya katkı sağlayan ve yüksek gelir potansiyeli sunan safran üretiminin yaygınlaşması için çalışmalarımız sürüyor. Üreten tüm çiftçilerimize bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu diliyoruz.”dedi. 

Ümmü Gülsüm Dündar

Bakmadan Geçme

Karatay Belediyesi okuma bilinci kazandırıyor
Karatay Belediyesi okuma bilinci kazandırıyor
MEGA'da öğrencilere hayat kurtaran eğitim
MEGA’da öğrencilere hayat kurtaran eğitim
Konya'da eşsiz manzaralar sunan nilüfer bahçesine ziyaretçi akımı
Konya'da eşsiz manzaralar sunan nilüfer bahçesine ziyaretçi akımı
Konya'da mobilya alacaklar dikkat! Bu oyuna gelmeyin
Konya'da mobilya alacaklar dikkat! Bu oyuna gelmeyin
İŞKUR ve Çelikkayalar AVM'den güç birliği
İŞKUR ve Çelikkayalar AVM’den güç birliği
Jevtovic'ten Konyaspor'a sitemli veda
Jevtovic’ten Konyaspor’a sitemli veda