Konya'da Recep Konuk'un acı günü

Konya’dan gelen acı haber, siyaset ve tarım camiasında büyük üzüntü yarattı.

Eski PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve 25 ile 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk’un oğlu Fatih Konuk’un yaşamını yitirdiği açıklandı. Edinilen bilgilere göre 44 yaşındaki Fatih Konuk, 22 Mayıs sabah saatlerinde Konya Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi’ndeki evinde rahatsızlandı.

Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk değerlendirmelere göre Fatih Konuk’un ani kalp krizi geçirdiği üzerinde durulurken ölüm nedeninin netleşmesi için ilgili kurumların inceleme başlattığı öğrenildi. Fatih Konuk’un bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü bilgisi de paylaşıldı.

CENAZE PROGRAMINI RECEP KONUK DUYURDU

Fatih Konuk’un genç yaştaki ölüm haberi ailesi, sevenleri ve Konya iş ile siyaset dünyasında büyük bir üzüntüyle karşılanırken cenaze proğramı da belli oldu. Acılı baba Recep Konuk sosyal medya hesapları üzerinden yayımladığı mesajla cenaze programını duyurdu. Üzüntüsünün tarifsiz olduğunu belirten Konuk, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili oğlum Fatihimi kaybettik. Üzüntümüz tarifsiz, kederimiz büyük. Bu acı günümüzde destek olmak, acımızı paylaşmak için arayıp da ulaşamayan dostlarımız, kardeşlerimiz haklarını helal etsinler. Merhum evladımın, Fatihimin cenazesi 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü öğle namazını müteakip Konya Çumra Türkmencamili Mahallesi, Türkmencamili Mezarlığı'na defnedilecektir."

Fatih Konuk’un ani vefatı üzerine çok sayıda siyasetçi, bürokrat ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi taziye mesajları yayımlayarak Konuk ailesinin acısını paylaştı. Merhumun cenazesi 23 Mayıs Cumartesi günü (yarın) öğle namazının ardından Çumra'nın Türkmencamili Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verilecek.