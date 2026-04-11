Konya'da 'Öfkeye Fren, Nezakete Yol Ver' etkinliği

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında eğitim faaliyetlerinin sınıf ortamıyla sınırlı kalmaması, okul dışındaki alanların da öğrenme ortamı olarak değerlendirilmesi ve öğrencilerin yaparak-yaşayarak öğrenmesi hedefi doğrultusunda anlamlı bir projeye imza atıldı.

Konya’da, trafikte can ve mal kayıplarını azaltmaya yönelik yürütülen “Trafikte Nezaket ve Görgü Kuralları” projesi çerçevesinde Şerife Akkanat İlkokulu öğrencileri farkındalık oluşturan bir etkinlik gerçekleştirdi. Konya Valiliği öncülüğünde yürütülen projeye katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen “Öfkeye Fren, Nezakete Yol Ver” etkinliği, İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlendi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, üzerinde projenin sloganının yer aldığı oto kokularını sürücülere hediye ederek trafikte nezaketin önemine dikkat çekti.

Gerçekleştirilen çalışma ile hem öğrencilerde hem de sürücülerde trafik bilinci oluşturulması hedeflenirken, projeye katılanlar bu anlamlı farkındalık çalışmasının mutluluğunu yaşadı. Okul yönetimi, projeye destek veren tüm kurum ve kişilere teşekkür etti.