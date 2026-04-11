  • Haberler
  • Konya
  Konya'da 'Öfkeye Fren, Nezakete Yol Ver' etkinliği

Konya'da, Şerife Akkanat İlkokulu öğrencileri 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın 181. Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla sürücülerde trafik bilincinin oluşturulması amacıyla 'Öfkeye Fren, Nezakete Yol Ver' etkinliğini gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında eğitim faaliyetlerinin sınıf ortamıyla sınırlı kalmaması, okul dışındaki alanların da öğrenme ortamı olarak değerlendirilmesi ve öğrencilerin yaparak-yaşayarak öğrenmesi hedefi doğrultusunda anlamlı bir projeye imza atıldı.

Konya’da, trafikte can ve mal kayıplarını azaltmaya yönelik yürütülen “Trafikte Nezaket ve Görgü Kuralları” projesi çerçevesinde Şerife Akkanat İlkokulu öğrencileri farkındalık oluşturan bir etkinlik gerçekleştirdi. Konya Valiliği öncülüğünde yürütülen projeye katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen “Öfkeye Fren, Nezakete Yol Ver” etkinliği, İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlendi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, üzerinde projenin sloganının yer aldığı oto kokularını sürücülere hediye ederek trafikte nezaketin önemine dikkat çekti.

Gerçekleştirilen çalışma ile hem öğrencilerde hem de sürücülerde trafik bilinci oluşturulması hedeflenirken, projeye katılanlar bu anlamlı farkındalık çalışmasının mutluluğunu yaşadı. Okul yönetimi, projeye destek veren tüm kurum ve kişilere teşekkür etti.

Bakmadan Geçme

