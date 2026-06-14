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Konya'da milli maç heyecanı dev ekranlara yansıdı

Konya'da yüzlerce vatandaş, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynadığı karşılaşmayı dev ekrandan takip etti.

Konya'da milli maç heyecanı dev ekranlara yansıdı
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Tarihi Bedesten Çarşısı'nda bulunan Kapu Camii önüne kurulan dev ekran, A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı mücadelede futbolseverleri bir araya getirdi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla alana gelen yüzlerce Konyalı, karşılaşmayı büyük heyecanla takip etti. 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu mücadelesinde A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya karşısında 2-0 mağlup olmasına rağmen vatandaşlar milli takımı son düdüğe kadar destekledi.

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Vatandaşlar, milli maç heyecanını evlerinde tek başına yaşamak yerine toplu bir şekilde takip etmenin atmosferi daha da güzelleştirdiğini ifade etti.

İHA

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