  Konya'da kuyumcu soyup kaza yaptılar! 5 milyon TL ve altınlar bulundu

Konya'da kar maskeli 4 şüpheli, kuyumcudan yaklaşık 1 kilo altın ve 5 milyon TL çaldı. Kaçarken motosikletleriyle çarpışarak kaza yapan ve altınların bir kısmını yola savuran şüphelilerden 2'si, polisin takibi sonucu Adana girişinde yakalandı. Çalınan altın ve paralar ise boş bir arazide odunların altına gizlenmiş halde bulundu.

Haber Merkezi
  • Konya'da kar maskeli 4 şüpheli, sabah 05.37'de bir kuyumcudan yaklaşık 1 kilo altın ve 5 milyon TL nakit para çaldı.
  • Soygun sonrası motosikletlerle kaçan şüpheliler kaza yaparak altınların bir kısmını yola savurdu; 2 zanlı Adana girişinde yakalandı.
  • Çalınan altınlar ve paralar boş arazide odunların altında gizlenmiş halde bulunurken, firari diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, sabah saat 05.37 sıralarında Ereğli  ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İş yerine 2 motosikletle gelen kar maskeli 4 şüpheli içeri girdi. Şüpheliler, iş yerinin vitrininde bulunan yaklaşık 1 kilogram ziynet eşyası ile 5 milyon TL nakit parayı alarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızlığın ardından kaçışa geçen şüphelilerin kullandığı iki motosiklet, Yunus Emre Kavşağı'nda çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucu çalınan altınların bir kısmı yola savrulurken, şüpheliler motosikletleri bırakarak olay yerinden kaçtı.

Boş bir arazide odunların altına gizlenmiş halde bulunan 1 kilo altın ve 5 milyon lira sahibine teslim edilmek üzere korumaya alınırken, firari 2 kişi için çalışmalar sürüyor.

SUÇ MAKİNELERİ ADANA GİRİŞİNDE YAKALANDI

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin izini sürmeye başladı. Yapılan çalışmalar ve takip neticesinde, olaya karışan şüphelilerden 7 ayrı suç kaydı bulunan D. A. K. (17) ve 24 ayrı suç kaydı bulunan D. Ç. (23), Adana girişinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Konya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibi sonucu, suç makinesi oldukları belirlenen D.A.K. ve D.Ç., Adana girişinde düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

ÇALINAN ALTINLAR ODUNLARIN ALTINDAN ÇIKTI

Polis ekiplerinin olay yeri çevresinde ve kaçış güzergahlarında yaptığı kamera incelemeleri ile detaylı aramalar sonucunda; olayda kullanılan motosikletlerden biri ile şüphelilere ait iki kask ve eldiven ele geçirildi. İş yerinden çalınan altın ve paralar ise boş bir arazide, üzeri odunlarla kapatılarak gizlenmiş vaziyette bulundu.

Soygun sonrası motosikletlerle kaçan zanlılar kavşakta çarpıştı; Ereğli kuyumcu soygunu yakalanan şüpheliler kaza sonrası altınların bir kısmını yola savurarak yaya olarak kaçtı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ele geçirilen altın ve paralar, sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, olaya karışan ve firari durumda olan diğer 2 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Ereğli Atatürk Caddesi'nde sabah saatlerinde bir kuyumcuya giren kar maskeli 4 şüpheli, yaklaşık 1 kilo altın ve 5 milyon TL nakit parayı çalarak kayıplara karıştı.

