  Konya'da kurban pazarı kontrolleri artırıldı

Konya'da yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla, kurban pazarlarında kontrol ve denetimler artırıldı. Selçuklu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekipler tarafından ilçedeki kurban pazarları denetlendi.

Ümmü Gülsüm DündarEditör
Haberin Özeti

  • Konya'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, Selçuklu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kurban pazarı ve yol denetimlerini artırdı.
  • Denetimlerde hayvan sevk raporları, küpe, kimlik kontrolleri ve hayvan refahı şartları titizlikle incelenerek bulaşıcı hastalıklar önleniyor.
  • Denetimler, yetiştiricilerin mağduriyetini önlemek, sağlıklı hayvan hareketlerini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla bayram süresince aralıksız devam edecek.

Konya’da yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla, kurban pazarlarında kontrol ve denetimler aralıksız devam ediyor. Selçuklu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekipleri tarafından ilçede hayvan pazarlarında denetimler gerçekleştirildi. 

Yapılan denetim hakkında şu açıklamada bulunuldu; “Kurban Bayramı öncesinde ilimiz genelinde artan hayvan hareketliliği nedeniyle, #Selçuklu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekiplerimiz tarafından yol kontrol ve denetim çalışmaları ile geçici kurban pazarı denetimleri yoğunlaştırıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde; hayvan sevklerine ait veteriner sağlık raporları, küpe ve kimlik kontrolleri ile hayvan refahı şartları titizlikle incelenirken, Bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılımının önlenmesine yönelik gerekli kontroller de yapılmaktadır.

Yol kontrol noktalarında güvenlik güçleri ile koordineli şekilde sürdürülen uygulamalarla, hem yetiştiricilerimizin mağduriyet yaşamaması hem de sağlıklı ve güvenli hayvan hareketlerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Selçuklu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, Kurban Bayramı süresince hayvan sağlığı ve halk sağlığının korunmasına yönelik denetim ve kontrol çalışmalarımız aralıksız devam edecektir.” 

