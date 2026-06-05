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Konya'da korkunç olay: 70 yaşındaki kadın öldürüldü

Konya'nın Ereğli ilçesinde 70 yaşındaki komşusunu bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Konya'da korkunç olay: 70 yaşındaki kadın öldürüldü
AA
AAAnadolu Ajansı
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Haberin Özeti

  • Konya'nın Ereğli ilçesi Yunuslu Mahallesi'nde yalnız yaşayan 70 yaşındaki N.Ş. adlı kadın, evinde ölü bulundu.
  • Olayla ilgili yapılan çalışma sonucu, kadının 40 yaşındaki komşusu A.G. cinayet zanlısı olarak yakalanarak gözaltına alındı.
  • Zanlının evinde yapılan aramalarda cinayette kullanıldığı değerlendirilen bir bıçak ile bir miktar para ele geçirildi.

Yunuslu Mahallesi'nde yalnız yaşayan N.Ş, ölü bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası kadının komşusu A.G'yi (40), saklandığı evde yakaladı.

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Konya'da korkunç olay: 70 yaşındaki kadın öldürüldü

Evdeki aramada bir miktar para ve cinayette kullanıldığı değerlendirilen bıçak ele geçirildi.

Zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

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