Konya'da huzurevinde 'Bayram Hikayeleri'

Konya'da huzurevi sakinleri, çocuk ve gençlerle bir araya geldikleri etkinlikte, bayramın manevi atmosferini yaşadı.

AA
Anadolu Ajansı
Haberin Özeti

  • Konya'daki Meliha Ercan Huzurevi'nde düzenlenen "Dedem ve Nenemden Bayram Hikayeleri" etkinliğinde yaşlılar, çocuk ve gençlerle buluştu.
  • Kuşaklar arası bağı güçlendirmek ve geleneksel bayram kültürünü aktarmak amacıyla eski bayram anıları ile aile değerleri paylaşıldı.
  • İl Müdürü Arif Topal, büyüklerin hatıralarının kültürel miras olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin aile bağları için önemini vurguladı.

Huzurevinde kalanlar, unutulmaya yüz tutmuş mahalle kültürünü, bayram sabahlarının heyecanını ve aile birlikteliğinin önemini aktardı. 

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Meliha Ercan Huzurevi'nde düzenlediği "Dedem ve Nenemden Bayram Hikayeleri" adlı programda, huzurevi sakinleri ile çocuk ve gençleri bir araya getirdi. Kuşaklar arası bağı güçlendirmek ve geleneksel bayram kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen etkinlik, duygu dolu anlara sahne oldu. 

Huzurevinde kalanlar, eski bayram hazırlıklarını, unutulmaya yüz tutmuş mahalle kültürünü, bayram sabahlarının heyecanını ve aile birlikteliğinin önemini anılarıyla anlattı. Programda genç ve çocuklar büyüklerinin ellerini öperek bayramlaşırken, huzurevi sakinleri de deneyimlerini ve bayram değerlerini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun hissedildiği etkinlik, ikramlarla son buldu.

BÜYÜKLERİMİZİN HATIRALARI BİZİM KÜLTÜREL MİRASIMIZDIR

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramların sevgi, saygı ve paylaşma bağlarını kuvvetlendiren çok özel günler olduğunu söyledi.
"Büyüklerimizin hatıraları bizim kültürel mirasımızdır" diyen Topal, 

‘Bayramlar sevginin, saygının, paylaşmanın ve aile bağlarının güçlendiği özel günlerdir. Çocuklarımızın bu değerleri yaşayarak öğrenmesi ve kuşaklar arasında gönül köprüleri kurulması adına bu tür etkinlikleri çok kıymetli buluyoruz.’ ifadelerini kullandı.

Topal, aile bütünlüğünü güçlendiren, milli ve manevi değerleri yaşatan sosyal hizmet çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini sözlerine ekledi.
 

