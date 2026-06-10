Konya'da hububat üreticilerine önemli uyarı!

Konya'nın Karapınar ilçesinde hasat öncesi gerçekleştirilen arazi kontrollerinde, arpa ve buğday ekili alanlarda yatma problemi dikkat çekti.

Konya'da hububat üreticilerine önemli uyarı!
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Haberin Özeti

  • Konya'nın Karapınar ilçesinde hasat öncesi yapılan arazi kontrollerinde, arpa ve buğday ekili alanlarda "yatma problemi" tespit edildi.
  • Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, son sulamasını yapacak üreticilerin bu durumu dikkate almalarını istedi.
  • Prof. Dr. Süleyman Soylu, yatma dışında olumsuzluk görmediğini belirtirken, Karapınar'ın kaliteli buğday ürettiğini vurguladı.

Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner'in organizasyonunda gerçekleştirilen inceleme gezisine, odanın teknik danışmanı Prof. Dr. Süleyman Soylu ile tarım danışmanı ziraat mühendisleri katıldı. Arazi incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, ovada özellikle arpa ve buğday tarlalarında yatma probleminin artmaya başladığını belirtti. Üner, son sulamalarını yapacak üreticilerin bu durumu dikkate almalarının büyük önem taşıdığını söyledi.

Arazi incelemelerine katılan Prof. Dr. Süleyman Soylu ise sahada yatma problemi dışında önemli bir olumsuzluk tespit etmediklerini belirtti. Karapınar'ın Türkiye'nin en kaliteli buğdayının yetiştirildiği bölgelerden biri olduğunu vurgulayan Soylu, Karapınarlı çiftçilerin bu yıl da verim ve kalite açısından ön sıralarda yer alacağını söyledi.

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