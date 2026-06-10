Konya'da gıda güvenliği sıkı takipte

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından il genelinde yürütülen gıda denetimleri aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Kadınhanı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda işletmeleri titizlikle denetlendi.

Konya'da gıda güvenliği sıkı takipte
Ümmü Gülsüm DündarEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından il genelinde yürütülen gıda denetimleri aralıksız devam ediyor. Bu doğrultuda Kadınhanı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü saha ekipleri tarafından gıda işletmelerine denetim gerçekleştirildi.

Konya'da gıda güvenliği sıkı takipte

Konya'daki uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme!
Bu Habere de Bak
Konya'daki uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme!

Denetimler hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 “Kadınhanı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlilerimiz tarafından, güvenilir gıda arzının sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla resmi gıda denetimleri titizlikle sürdürülmektedir. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, satış, toplu tüketim ve dağıtım aşamalarında gerekli kontroller düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Güvenilir gıda için sahadayız, halk sağlığı için görevimizin başındayız.”

Ümmü Gülsüm Dündar

Bakmadan Geçme

Taraftar kombineleri bekliyor! Gözler Konyaspor yönetiminde
Taraftar kombineleri bekliyor! Gözler Konyaspor yönetiminde
Konyalı Vekil Finlandiya'da Türkiye'nin NATO'daki önemini anlattı
Konyalı Vekil Finlandiya’da Türkiye’nin NATO’daki önemini anlattı
Konya, ticarette parlamaya devam ediyor
Konya, ticarette parlamaya devam ediyor
Konya'da MEVKA ve BİK iş birliği ile kadın gazetecilere dijital gazetecilik eğitimi verilecek
Konya'da MEVKA ve BİK iş birliği ile kadın gazetecilere dijital gazetecilik eğitimi verilecek
Konya'da ayakkabı sektörüne can suyu olacak okul
Konya'da ayakkabı sektörüne can suyu olacak okul
Konya'da hububat üreticilerine önemli uyarı!
Konya'da hububat üreticilerine önemli uyarı!