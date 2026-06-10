Konya'da gıda güvenliği sıkı takipte
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından il genelinde yürütülen gıda denetimleri aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Kadınhanı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda işletmeleri titizlikle denetlendi.
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından il genelinde yürütülen gıda denetimleri aralıksız devam ediyor. Bu doğrultuda Kadınhanı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü saha ekipleri tarafından gıda işletmelerine denetim gerçekleştirildi.
Denetimler hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Kadınhanı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlilerimiz tarafından, güvenilir gıda arzının sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla resmi gıda denetimleri titizlikle sürdürülmektedir. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, satış, toplu tüketim ve dağıtım aşamalarında gerekli kontroller düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Güvenilir gıda için sahadayız, halk sağlığı için görevimizin başındayız.”