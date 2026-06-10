Konya'da gıda güvenliği sıkı takipte

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından il genelinde yürütülen gıda denetimleri aralıksız devam ediyor. Bu doğrultuda Kadınhanı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü saha ekipleri tarafından gıda işletmelerine denetim gerçekleştirildi.

Denetimler hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: