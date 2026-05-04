Konya'da gelecek nesillere su bilinci aşılanıyor

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe tarım müdürlükleri tarafından suyun önemini gelecek nesillere aktarmak için yapılan çalışmalar hızla devam ediyor.

Haber Merkezi
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe tarım müdürlükleri tarafından suyun önemini gelecek nesillere aktarmak için yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Selçuklu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçedeki birçok okulda su verimliliği ve tasarrufu konularında eğitimler düzenlendi. 

Müdürlükten eğitimler hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Selçuklu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak; Sızma Alparslan İlkokulu, İTO Şehit Muhterem Ak İlkokulu, Sancak Ortaokulu ve Erenköy Zeki Altındağ İmam Hatip Ortaokulu’nda su verimliliği ve tasarruflu su kullanımı konularında eğitimler gerçekleştirdik. Eğitimlerde öğrencilerimize; Suyun önemi, doğru kullanımı, israfı önlemenin yolları hakkında bilgiler aktararak, günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri basit ama etkili su tasarrufu alışkanlıkları kazandırmayı hedefledik. Unutmayalım: Su hayattır, geleceğimiz için koruyalım!” 
 

