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Konya'da eşi tarafından ağır yaralanan kadından acı haber

Konya'da boşanma aşamasındaki kocası tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Konya'da eşi tarafından ağır yaralanan kadından acı haber
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Haberin Özeti

  • Konya'da 5 Haziran Cuma günü Yüksel Sarıkaya (50), boşanma aşamasındaki eşi Ali Sarıkaya (64) tarafından işe giderken tabancayla vuruldu.
  • Ağır yaralanan Yüksel Sarıkaya, tedavi gördüğü Konya Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki hayatını kaybetti.
  • Olay sonrası araçla kaçmaya çalışan şüpheli Ali Sarıkaya, aynı gün içinde intihar ederek yaşamına son verdi.

Olay, 5 Haziran Cuma günü saat 07.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi Hilal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenilen Yüksel Sarıkaya (50), cadde üzerindeki evinden çıkarak çalıştığı fabrikaya işe gittiği sırada boşanma aşamasında olduğu kocası Ali Sarıkaya (64) tarafından takip edilerek cadde üzerinde tabancayla vuruldu. Şüpheli Ali Sarıkaya olay yerine geldiği araçla kaçtığı sırada intihar etti.

Olayda ağır yaralanan Yüksel Sarıkaya tedavi gördüğü Konya Şehir Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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