Konya'da endemik bitkiler için yola çıktılar
Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Treeking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından endemik türleri keşfetmek amacıyla yürüyüş düznelendi.
Beyşehir Treeking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu, "Ayı Gülü Doğa Yürüyüşü" etkinliği gerçekleştirdi.
36 doğasever tarafından endemik türleri görme amacıyla Yeşildağ Mahallesi'nden başlayarak Beyşehir Gölü havzasına kadar rota oluşturuldu.
Katılımcılar, 9 kilometrelik sulak alanlardan ve meşe ormanlarından oluşan İskele parkuru aştı.
Yürüyüş sırasında bölgede yetişen, nesli tehlike altında olan ve koparılması yasak olan göl soğanı ile ayı gülü gibi endemik türler yerinde incelendi.
Katılımcılar, düzenlenen etkinlikle beraber doğayı tanıma ve yerinde inceleme fırsatı bularak, tabiatı koruma bilincini artırma fırsatı buldu.