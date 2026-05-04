Konya'da TOKİ hak sahipleri evlerine kavuşuyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Konya'daki TOKİ projeleri hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yeni projesinin teslimleri için düğmeye bastı. TOKİ'nin Konya’nın Hüyük ilçesindeki projeleri için teslim müjdesi geldi.
KONYA'DA 125 KONUT TESLİM EDİLDİ
TOKİ tarafından Konya’nın Hüyük ilçesinde 5. Etap'ta yapımına başlanan 125 sosyal konut tamamlandı. İnşaat çalışmaları tamamlanan konutların teslimatı 15 Nisan 2026 tarihinde başladı. Teslimatlar 22 Nisan 2026 tarihinde ise tamamlandı.
Yatay mimari anlayışıyla inşa edilen TOKİ Konya projesi radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Proje mimari yapısıyla bölgeye yeni bir soluk getirecek. TOKİ yalnızca barınma imkânı sunmakla kalmayıp sosyal yaşamı destekleyen zengin donatılarıyla da yaşam alanları oluşturuyor.