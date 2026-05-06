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Konya'da bugün kimler vefat etti? 6 Mayıs Çarşamba günü

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 6 Mayıs Çarşamba günü 15 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Konya'da bugün kimler vefat etti? 6 Mayıs Çarşamba günü
Şerife KayaEditör
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Bugün Konya'da vefat edenler:

  1. BİRSEN KILINÇ
    KARAHÜYÜK (Üçyol) MEZARLIĞI
     
  2. NURETTİN TURMUŞ
    HOCACİHAN MEZARLIĞI
     
  3. FATMA KAVAK
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  4. İBRAHİM HARMANKAYA
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  5. SÜMEYYE NUR SARIÇİÇEK
    HOCACİHAN MEZARLIĞI
     
  6. HALİL İBRAHİM BAYDAR
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  7. ÖMER YARDIM
    SARAÇOĞLU KANAL MEZARLIĞI
     
  8. SEVİM ŞEN
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  9. YILDIRIM KİNEŞCİ
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  10. ARİF ÖZEN
    HATIP (Büyük) MEZARLIĞI
     
  11. MUZAFFER AĞAÇ
    SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI
     
  12. CELAL YILDIZ
    HOCACİHAN MEZARLIĞI
     
  13. ŞERAFETTİN DERİN
    DERE CAMİKEBİR (Değirmenönü) MEZARLIĞI
     
  14. ZÜLEYHA KAPÇI
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  15. FADİME DOĞAN
    MUSALLA MEZARLIĞI
Şerife Kaya

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