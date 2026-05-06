Konya'da bugün kimler vefat etti? 6 Mayıs Çarşamba günü
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 6 Mayıs Çarşamba günü 15 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
- BİRSEN KILINÇ
KARAHÜYÜK (Üçyol) MEZARLIĞI
- NURETTİN TURMUŞ
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- FATMA KAVAK
ÜÇLER MEZARLIĞI
- İBRAHİM HARMANKAYA
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- SÜMEYYE NUR SARIÇİÇEK
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- HALİL İBRAHİM BAYDAR
MUSALLA MEZARLIĞI
- ÖMER YARDIM
SARAÇOĞLU KANAL MEZARLIĞI
- SEVİM ŞEN
YAZIR MEZARLIĞI
- YILDIRIM KİNEŞCİ
ÜÇLER MEZARLIĞI
- ARİF ÖZEN
HATIP (Büyük) MEZARLIĞI
- MUZAFFER AĞAÇ
SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI
- CELAL YILDIZ
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- ŞERAFETTİN DERİN
DERE CAMİKEBİR (Değirmenönü) MEZARLIĞI
- ZÜLEYHA KAPÇI
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- FADİME DOĞAN
MUSALLA MEZARLIĞI