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Konya'da bugün kimler vefat etti? 25 Mayıs Pazartesi günü

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 25 Mayıs Pazartesi günü 18 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Konya'da bugün kimler vefat etti? 25 Mayıs Pazartesi günü
Şerife KayaEditör
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Bugün Konya'da vefat edenler:

  1. BAYRAM DAĞ
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  2. ABDULLAH YAMANER
    KARAHÜYÜK (Üçyol) MEZARLIĞI
     
  3. SANİYE SALMAN
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  4. ENSAR MUTLU
    ARAPLAR MEZARLIĞI
     
  5. DURSUNE KILIÇ APAYDIN
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  6. OSMAN KIRMIZIGÜL
    İSTİKLAL MEZARLIĞI
     
  7. HAVVA KARAAĞAÇ
    TEM MEZARLIĞI
     
  8. HATİCE SELÇUK
    TEM MEZARLIĞI
     
  9. SATILMIŞ KOCATURAÇLI
    ATABEY MEZARLIĞI
     
  10. İSMAİL TEMUR
    ARAPLAR MEZARLIĞI
     
  11. İLYAS AVCI
    ALİYENLER MEZARLIĞI
     
  12. SANİYE KELEŞ
    ALİYENLER MEZARLIĞI
     
  13. ŞERİFE SAĞIR
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  14. HACER BAŞKONAK
    YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI
     
  15. LÜTFULLAH IŞIK
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  16. HARUN EREN
    YAĞBASAN MEZARLIĞI
     
  17. MAKBULE AKPINAR
    HOCACİHAN MEZARLIĞI
     
  18. ENES VAROL
    ÜÇLER MEZARLIĞI
Şerife Kaya

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