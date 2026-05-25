Konya'da bugün kimler vefat etti? 25 Mayıs Pazartesi günü
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 25 Mayıs Pazartesi günü 18 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
- BAYRAM DAĞ
MUSALLA MEZARLIĞI
- ABDULLAH YAMANER
KARAHÜYÜK (Üçyol) MEZARLIĞI
- SANİYE SALMAN
YAZIR MEZARLIĞI
- ENSAR MUTLU
ARAPLAR MEZARLIĞI
- DURSUNE KILIÇ APAYDIN
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- OSMAN KIRMIZIGÜL
İSTİKLAL MEZARLIĞI
- HAVVA KARAAĞAÇ
TEM MEZARLIĞI
- HATİCE SELÇUK
TEM MEZARLIĞI
- SATILMIŞ KOCATURAÇLI
ATABEY MEZARLIĞI
- İSMAİL TEMUR
ARAPLAR MEZARLIĞI
- İLYAS AVCI
ALİYENLER MEZARLIĞI
- SANİYE KELEŞ
ALİYENLER MEZARLIĞI
- ŞERİFE SAĞIR
ÜÇLER MEZARLIĞI
- HACER BAŞKONAK
YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI
- LÜTFULLAH IŞIK
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- HARUN EREN
YAĞBASAN MEZARLIĞI
- MAKBULE AKPINAR
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- ENES VAROL
ÜÇLER MEZARLIĞI