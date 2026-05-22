Konya'da bugün kimler vefat etti? 22 Mayıs Cuma günü
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 22 Mayıs Cuma günü 18 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
- AYŞE ÜNAL
BEDİR MEZARLIĞI
- RAMAZAN DEĞERLİ
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- İBRAHİM AKAY
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- MEHMET DOĞAR
ÜÇLER MEZARLIĞI
- ALPARSLAN YAZAR
YAĞBASAN MEZARLIĞI
- İSMAİL ÖZTAŞ
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- BEBEK ERÇİN
YAZIR MEZARLIĞI
- AYSEL KAYRIGAN
HACIFETTAH MEZARLIĞI
- MUSTAFA KALYON
MUSALLA MEZARLIĞI
- FATMA YAKICI
YAZIR MEZARLIĞI
- İSMAİL YILDIRIM
YAZIR MEZARLIĞI
- ZEYNEP FIRINCI
MUSALLA MEZARLIĞI
- MEHMET PİLİÇ
ARAPLAR MEZARLIĞI
- ÜMMÜGÜLSÜM BÜYÜKMATÜR
HACIFETTAH MEZARLIĞI
- MEHMET MUTLU
TEM MEZARLIĞI
- SAFİYE AK
ARAPLAR MEZARLIĞI
- NEFİSE KÜÇÜKKAVUN
ÜÇLER MEZARLIĞI
- MESUT URAL
YAZIR MEZARLIĞI