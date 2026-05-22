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Konya'da bugün kimler vefat etti? 22 Mayıs Cuma günü

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 22 Mayıs Cuma günü 18 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Konya'da bugün kimler vefat etti? 22 Mayıs Cuma günü
Şerife KayaEditör
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Bugün Konya'da vefat edenler:

  1. AYŞE ÜNAL
    BEDİR MEZARLIĞI
     
  2. RAMAZAN DEĞERLİ
    HOCACİHAN MEZARLIĞI
     
  3. İBRAHİM AKAY
    HOCACİHAN MEZARLIĞI
     
  4. MEHMET DOĞAR
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  5. ALPARSLAN YAZAR
    YAĞBASAN MEZARLIĞI
     
  6. İSMAİL ÖZTAŞ
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  7. BEBEK ERÇİN
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  8. AYSEL KAYRIGAN
    HACIFETTAH MEZARLIĞI
     
  9. MUSTAFA KALYON
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  10. FATMA YAKICI
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  11. İSMAİL YILDIRIM
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  12. ZEYNEP FIRINCI
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  13. MEHMET PİLİÇ
    ARAPLAR MEZARLIĞI
     
  14. ÜMMÜGÜLSÜM BÜYÜKMATÜR
    HACIFETTAH MEZARLIĞI
     
  15. MEHMET MUTLU
    TEM MEZARLIĞI
     
  16. SAFİYE AK
    ARAPLAR MEZARLIĞI
     
  17. NEFİSE KÜÇÜKKAVUN
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  18. MESUT URAL
    YAZIR MEZARLIĞI
Şerife Kaya

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