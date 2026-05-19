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Konya'da bugün kimler vefat etti? 19 Mayıs Salı günü

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 19 Mayıs Salı günü 21 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Konya'da bugün kimler vefat etti? 19 Mayıs Salı günü
Şerife KayaEditör
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Bugün Konya'da vefat edenler:

  1. BEBEK AKSOY
    ELMACI MEZARLIĞI
     
  2. AHSEN NÜHA DEMİR
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  3. ŞEVKET ANIK
    ARAPLAR MEZARLIĞI
     
  4. ALİ YALÇINKAYA
    KARAHÜYÜK (Üçyol) MEZARLIĞI
     
  5. FADİME KAYA
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  6. LÜTFİYE ÖZBAYRAK
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  7. MÜZEYYEN KARAGÖZ
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  8. YASEMİN ARSLAN
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  9. AYHAN AKTÜRK
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  10. MEHMET BÜBERCİ
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  11. BEBEK AHLAT HAMZA SELÇUK
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  12. MUSTAFA ÇEVİK
    HOCACİHAN MEZARLIĞI
     
  13. TÜRKAN İNCE
    ARAPLAR MEZARLIĞI
     
  14. İSMAİL ÖKSÜZLER
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  15. REFİK HALİT ERBATUR
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  16. HAVVA AĞACCI
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  17. EBUBEKİR ZERAY
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  18. HÜSEYİN ORTASARI
    YEDİLER MEZARLIĞI
     
  19. AYŞE ALİNA TOKLU
    TEKKE MEZARLIĞI
     
  20. HATİCE ÇEVİK
    TEKKE MEZARLIĞI
     
  21. CENNET ÖZCAN
     HOCACİHAN MEZARLIĞI
Şerife Kaya

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