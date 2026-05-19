Konya'da bugün kimler vefat etti? 19 Mayıs Salı günü
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 19 Mayıs Salı günü 21 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
- BEBEK AKSOY
ELMACI MEZARLIĞI
- AHSEN NÜHA DEMİR
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- ŞEVKET ANIK
ARAPLAR MEZARLIĞI
- ALİ YALÇINKAYA
KARAHÜYÜK (Üçyol) MEZARLIĞI
- FADİME KAYA
ÜÇLER MEZARLIĞI
- LÜTFİYE ÖZBAYRAK
ÜÇLER MEZARLIĞI
- MÜZEYYEN KARAGÖZ
YAZIR MEZARLIĞI
- YASEMİN ARSLAN
YAZIR MEZARLIĞI
- AYHAN AKTÜRK
YAZIR MEZARLIĞI
- MEHMET BÜBERCİ
MUSALLA MEZARLIĞI
- BEBEK AHLAT HAMZA SELÇUK
YAZIR MEZARLIĞI
- MUSTAFA ÇEVİK
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- TÜRKAN İNCE
ARAPLAR MEZARLIĞI
- İSMAİL ÖKSÜZLER
ÜÇLER MEZARLIĞI
- REFİK HALİT ERBATUR
YAZIR MEZARLIĞI
- HAVVA AĞACCI
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- EBUBEKİR ZERAY
ÜÇLER MEZARLIĞI
- HÜSEYİN ORTASARI
YEDİLER MEZARLIĞI
- AYŞE ALİNA TOKLU
TEKKE MEZARLIĞI
- HATİCE ÇEVİK
TEKKE MEZARLIĞI
- CENNET ÖZCAN
HOCACİHAN MEZARLIĞI