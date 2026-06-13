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Konya'da bugün kimler vefat etti? 13 Haziran Cumartesi günü

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 13 Haziran Cumartesi günü 21 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Konya'da bugün kimler vefat etti? 13 Haziran Cumartesi günü
Şerife KayaEditör
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