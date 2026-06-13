Konya'da bugün kimler vefat etti? 13 Haziran Cumartesi günü
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 13 Haziran Cumartesi günü 21 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
FEVZİ CENGİZ
HOCACİHAN MEZARLIĞI
FADİME AKDEDE
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
YÜKSEL SARIKAYA
TEM MEZARLIĞI
HATİCE BARUT
ALİYENLER MEZARLIĞI
ALİ KEREM GÜRER
ÜÇLER MEZARLIĞI
ŞERİFE BÜYÜKALTUNEL
YAZIR MEZARLIĞI
MEHMET ŞEN
YAZIR MEZARLIĞI
EMİNE TEKİN
ELMACI MEZARLIĞI
MEVLÜT ÇAPAR
YENİBAHÇE MEZARLIĞI
TAHİRE TAHRA
MUSALLA MEZARLIĞI
AYŞE GÜL
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
AHMET ÖZ
ÜÇLER MEZARLIĞI
NİZAMETTİN KURT
YAZIR MEZARLIĞI
AYŞE ÖZER
YAZIR MEZARLIĞI
MELAHAT HORASAN
YAZIR MEZARLIĞI
MEVLÜT ANAÇ
SIZMA MEZARLIĞI
LEMAN ÖĞRETMEN
ELMACI MEZARLIĞI
MUSTAFA UYSAL
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
SELAHATTİN GÖZEL
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
İHSAN TAMKAVAS
ÜÇLER MEZARLIĞI
RAMAZAN BAYIR
YAZIR MEZARLIĞI