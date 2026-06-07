Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 7 Haziran Pazar günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 7 Haziran Pazar günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
KELEBEK ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ HASTANE CADDESİ ZİRVE İŞ MERKEZİ NO:27E SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ KARŞISI, ÖZEL BÜYÜKŞEHİR HASTANESİ ÇAPRAZI, KÖŞE ECZANE)
350 50 63
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
SEVİM ECZANESİ
AKŞEMSETTİN MAHALLESİ SARAY CADDESİ NO:6H SELÇUKLU
(BAŞKENT HASTANESİ KARŞISI)
247 62 62
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
KIYMET ECZANESİ
KÖYCEĞİZ MAHALLESİ BEYŞEHİR CADDESİ NO:242A MERAM
(MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARŞISI)
324 72 72
4. BÖLGE (MERAM)
YENİ EBRU ECZANESİ
ALAVARDI MAHALLESİ ÇAMLIK SOKAK NO:6B MERAM
(NAR GROSS MARKET ARKASI)
324 10 99
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
ATABAY ECZANESİ
KALENDERHANE MH. ABİDİNPAŞA SK. NO:25A KARATAY
(42 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
350 41 40
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
ELİF ATEŞ ECZANESİ
AZİZİYE MAHALLESİ HEYAMOLA SOKAK NO:1A KARATAY
(KARATAY BELEDİYESİ ARKASI, NUMUNE SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI)
351 82 28
7. BÖLGE (KARATAY)
NANE LİMON ECZANESİ
İSTİKLAL MH. ŞEHİT BAYRAM OLGUN CD. NO:5G KARATAY
(ŞEHİR HASTANESİ YANI(KVC VE KADIN HASTALIKLARI KARŞISI))
312 97 99
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
KURTAR ECZANESİ
SAKARYA MAHALLESİ YALIDERE CADDESİ NO:47A SELÇUKLU
(SALI PAZARI ARKASI, SAKARYA SOSYAL TESİSLERİ YANI)
409 89 96
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
ADNAN HARMANKAYA ECZANESİ
DUMLUPINAR MAHALLESİ KALEBAŞI SOKAK NO:3B SELÇUKLU
(ESKİ SELÇUKLU BELEDİYESİ YERİ,İKİZ KULELER ARKASI,TÜRK TELEKOM BİNASI KARŞISI)
501 30 33
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
KAPTAN ECZANESİ
AKADEMİ MAHALLESİ ŞEHİT ETHEM BARIŞ SOKAK 2A SELÇUKLU
(ARDIÇLI AİLE SAĞLIK MERKEZİ KARŞISI)
0505 567 13 66
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
AKDEMİR ECZANESİ
KOSOVA MAHALLESİ VEYSEL KARANİ CADDESİ EBRU SOKAK NO:7H SELÇUKLU
(ÖZEL FARABİ HASTANESİ KARŞISI)
261 00 60
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
ANADOLU ECZANESİ
BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ HASANKÖY CADDESİ NO:144A MERAM
(HASANKÖY SAĞLIK OCAĞI YANI)
0553 872 14 42