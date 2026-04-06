Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 6 Nisan Pazartesi günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 6 Nisan Pazartesi günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
ALTAN ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ MÜMTAZ KORU SOKAK NO:9/A SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ ESKİ ACİL GİRİŞİNDE,OTOPARKIN ARKASINDA)
0546 573 05 74
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
ELİF SEVDE ECZANESİ
ŞEKER MAHALLESİ ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR CADDESİ B BLOK 2. GİRİŞ NO:5A SELÇUKLU
(ŞEFİKCAN CADDESİ MERAM YAKA İSTİKAMETİ, ŞEFİKCAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ KARŞISI)
0332 502 25 00
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
ENİSE ECZANESİ
HOCACİHAN MH. ŞEHİT ALİ DIĞRAK CD. NO:1AA SELÇUKLU
(MERAM TIP FAKÜLTESİ YENİ BİNA KARŞISI)
0551 496 87 21
4. BÖLGE (MERAM)
SERRA ECZANESİ
ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ YEDEKIRMAK SOKAK NO:44B MERAM
(EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ YANI ,ESKİ SSK HASTANESİ YANI)
0332 323 18 24
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
CANAN ECZANESİ
ULUBATLI HASAN MAHALLESİ MESNEVİ CADDESİ NO:13A KARATAY
(36 NOLU ASM YANI, GALERİCİLER AKRASI, BÜYÜK BEZİRCİLER CAMİİ ARKASI)
0332 347 31 00
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
EYÜP ÇINAR ECZANESİ
SAHİBİATA MAHALLESİ FURGAN DEDE CADDESİ MELEK ÖZDEMİR SİTESİ NO:9A-9B MERAM
(MUHACİR PAZARI CİVARI, AKADEMİ HASTANESİ KARŞISI)
0332 350 45 40
7. BÖLGE (KARATAY)
ŞÜKRAN ECZANESİ
AKABE MAHALLESİ CEMİL ÇİÇEK CADDESİ 5. GİRİŞ NO:28L KARATAY
(AKABE SİTELERİ KARŞISI, ŞEHİR HASTANESİ YAKINI)
0332 501 64 64
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
AHENK ECZANESİ
AKŞEMSEDDİN MAHALLESİ TOZLUKBELİ SOKAK NO:6A SELÇUKLU
(14 NOLU ASM ARKASI)
0332 247 97 47
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
ELİT ECZANESİ
ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ DOÇ DR. HALİL ÜRÜN CADDESİ 1. KIZILKAYA İŞ MERKEZİ NO:23I SELÇUKLU
(M1 AVM (ESKİ REAL AVM) KARŞISI, KIZILKAYA İŞ MERKEZİ)
0332 265 40 32
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
BAHAR ECZANESİ
BEYHEKİM MAHALLESİ GÜLAÇAR SOKAK A BLOK NO:15C SELÇUKLU
(HAKİM KONAKLARI-ŞAFAK CD.ARASINDA BP PETROL YANI)
0507 577 67 22
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
ESEN ECZANESİ
KOSOVA MAHALLESİ ŞERBETCİLER SOKAK NO: 8A SELÇUKLU
(ÖZEL FARABİ HASTANESİ YANI)
0332 261 14 53
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
AYMİLA ECZANESİ
ÇAYBAŞI MAHALLESİ TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR CADDESİ NO:123B MERAM
(PAŞALI KÖPRÜ CİVARI A101 MARKET YANI 354 00 26)
0332 354 00 56