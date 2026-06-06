Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 6 Haziran Cumartesi günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 6 Haziran Cumartesi günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
Konya'daki nöbetçi eczaneler;
1. BÖLGE (SELÇUKLU) ERDOĞAN
FERHUNİYE MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:31F SELÇUKLU
(BÜYÜKŞEHİR HASTANESİ KARŞISI)
350 95 21
2. BÖLGE (SELÇUKLU) EREN
HACIKAYMAK MAHALLESİ HAZARİFEN AHMET SOKAK NO:5B SELÇUKLU
(HACIKAYMAK 64 NOLU ASM KARŞISI, TATLAR OKULU CİVARI)
234 00 72
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU) PINAR
KÖYCEĞİZ MAHALLESİ BEYŞEHİR CADDESİ NO:248C MERAM
(ESKİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARŞISI)
324 30 21
4. BÖLGE (MERAM) TURKUAZ MERAM
ALAVARDI MAHALLESİ BOZDAĞLI SOKAK NO:16A MERAM
(ANKARA ASPAVA LOKANTASI YANI, FİLE MARKET KARŞI ÇAPRAZI)
324 12 59
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU) TARÇIN
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ GÖZDE CADDESİ NO:41G SELÇUKLU
(ŞEHİR HASTANESİ YAKINI)
0551 992 90 20
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY) ŞEHİRLİ
FERHUNİYE MAHALLESİ MÜNECCİMBAŞI SOKAK NO:10 SELÇUKLU
(KÜLTÜRPARK OTOBÜS DURAKLARI İLERİSİ, ZİNDANKALE KATLI OTOPARK ARKASI)
352 06 63
7. BÖLGE (KARATAY) TOKKAŞ
İSTİKLAL MAHALLESİ SARAÇOĞLU CADDESİ NO:107F KARATAY
(SARAÇOĞLU BEŞYOL MARKET ARKASI)
0533 153 98 81
8. BÖLGE (SELÇUKLU) MUTLU
FATİH MAHALLESİ BÜLBÜLLÜ SOKAK NO:88 SELÇUKLU
(15 TEMMUZ KADIN VE ÇOCUK HASTANESİ YANI)
0542 342 92 70
9. BÖLGE (SELÇUKLU) ÖZTOPRAK
DUMLUPINAR MAHALLESİ KALEBAŞI SOKAK NO:3A SELÇUKLU
(ESKİ SELÇUKLU BELEDİYESİ YERİ, A101 MARKET YANI)
245 14 01
10. BÖLGE (SELÇUKLU) SİMYA
BEYHEKİM MAHALLESİ BÜYÜKŞEHİR CADDESİ NO:89/K SELÇUKLU
(BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ KARŞISI)
503 23 24
11. BÖLGE (SELÇUKLU) TÜRKER
BOSNA HERSEK MAHALLESİ OSMANLI CADDESİ 4F SELÇUKLU
(KONYA FORUM AVM BOSNA GENÇLİK MERKEZİ YANI)
0541 585 22 60
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM) ÇALIŞKAN BOZKIR
KARAASLAN DEDE MAHALLESİ TAŞRAKARAASLAN CADDESİ NO:28A KARATAY
(9 NOLU KARAASLAN SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
359 98 94