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Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 5 Haziran Perşembe günü

Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 5 Haziran Cuma günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.

Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 5 Haziran Perşembe günü
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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1. BÖLGE (SELÇUKLU)    

ÜMRAN ECZANESİ    

FERİTPAŞA MAHALLESİ ULAŞBABA CADDESİ NO:10E SELÇUKLU
(BEŞYOL KAVŞAĞI, ASIL DONDURMA YANI)

353 07 80

2. BÖLGE (SELÇUKLU)    

AKSOY ECZANESİ    

AKŞEMSETTİN MAHALLESİ SARAY CADDESİ NO: 4H SELÇUKLU
(BAŞKENT HAST.KARŞISI YANI)

247 81 97

3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)    

BAYRAK ECZANESİ    

KÖYCEĞİZ MAHALLESİ BEYŞEHİR CADDESİ NO:236B MERAM
(MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARŞISI)

324 23 24

4. BÖLGE (MERAM)   

CEMRE ECZANESİ    

YAKA MAHALLESİ ÖNÇAKILLAR SOKAK NO:4B MERAM
(HUZUREVİNE ÇIKAN YOKUŞ BAŞI- 47 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

325 20 03

5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)    

KERTMEN ECZANESİ    

ULUBATLI HASAN MAHALLESİ KIRBAŞI CADDESİ NO:101A KARATAY
(FETİH CADDESİ ÜZERİ ULUBATLI HASAN CAMİİ YANI)

410 13 16

6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)   

HEKİMOĞLU ECZANESİ    

İHSANİYE MAHALLESİ MİLLET CADDESİ NO:23A-B SELÇUKLU
(MERAM YENİYOL GİRİŞİ-KONYA ORDUEVİ KAVŞAĞI)

320 47 74

7. BÖLGE (KARATAY)    

MEVRA ECZANESİ    

DOĞUŞ MAHALLESİ CEMİL ÇİÇEK CADDESİ A BLOK NO:11E KARATAY
(CEMİL ÇİÇEK CADDESİNDEN FETİH CADDESİNE GİDERKEN IŞIKLARA GELMEDEN SAĞDA 0539 324 42 01)

410 04 92

8. BÖLGE (SELÇUKLU)    

ALİ KEREM ECZANESİ    

BEDİR MAHALLESİ ADAKLI SOKAK NO:15B SELÇUKLU
(KOYUNCU PETROL ARKASI, 71 NOLU ASM YANI)

245 41 41

9. BÖLGE (SELÇUKLU)    

NESRİN ECZANESİ    

MALAZGİRT MAHALLESİ BARIŞ CADDESİ NO:10A SELÇUKLU
(BARIŞ CADDESİ PETROL OFİSİ YANI, KANAL YAKINI)

251 89 90

10. BÖLGE (SELÇUKLU)    

LOTUS ECZANESİ    

YAZIR MAHALLESİ DR.SIDDIK ÖZMERZİFONLU CADDESİ NO:47L SELÇUKLU
(NATURAPARK TİCARET MERKEZİ, BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ BÖLGESİ)

0543 325 68 87

11. BÖLGE (SELÇUKLU)    

TUNA ECZANESİ    

SANCAK MAHALLESİ MEFTUN SOKAK A1 GİRİŞ NO:6D-E SELÇUKLU
(ABİDİN SANİYE ERÇAL İLKÖĞRETİM OKULU ARKASI)

255 21 50

12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)    

SAĞLAM ECZANESİ    

SARIYAKUP MAHALLESİ YEDİYILDIZ SOKAK NO:21B KARATAY
(12 NOLU A.S.M MENGENE ADESE YANI)

352 31 51

Ümmü Gülsüm Dündar

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