Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 5 Haziran Perşembe günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 5 Haziran Cuma günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
ÜMRAN ECZANESİ
FERİTPAŞA MAHALLESİ ULAŞBABA CADDESİ NO:10E SELÇUKLU
(BEŞYOL KAVŞAĞI, ASIL DONDURMA YANI)
353 07 80
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
AKSOY ECZANESİ
AKŞEMSETTİN MAHALLESİ SARAY CADDESİ NO: 4H SELÇUKLU
(BAŞKENT HAST.KARŞISI YANI)
247 81 97
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
BAYRAK ECZANESİ
KÖYCEĞİZ MAHALLESİ BEYŞEHİR CADDESİ NO:236B MERAM
(MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARŞISI)
324 23 24
4. BÖLGE (MERAM)
CEMRE ECZANESİ
YAKA MAHALLESİ ÖNÇAKILLAR SOKAK NO:4B MERAM
(HUZUREVİNE ÇIKAN YOKUŞ BAŞI- 47 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
325 20 03
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
KERTMEN ECZANESİ
ULUBATLI HASAN MAHALLESİ KIRBAŞI CADDESİ NO:101A KARATAY
(FETİH CADDESİ ÜZERİ ULUBATLI HASAN CAMİİ YANI)
410 13 16
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
HEKİMOĞLU ECZANESİ
İHSANİYE MAHALLESİ MİLLET CADDESİ NO:23A-B SELÇUKLU
(MERAM YENİYOL GİRİŞİ-KONYA ORDUEVİ KAVŞAĞI)
320 47 74
7. BÖLGE (KARATAY)
MEVRA ECZANESİ
DOĞUŞ MAHALLESİ CEMİL ÇİÇEK CADDESİ A BLOK NO:11E KARATAY
(CEMİL ÇİÇEK CADDESİNDEN FETİH CADDESİNE GİDERKEN IŞIKLARA GELMEDEN SAĞDA 0539 324 42 01)
410 04 92
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
ALİ KEREM ECZANESİ
BEDİR MAHALLESİ ADAKLI SOKAK NO:15B SELÇUKLU
(KOYUNCU PETROL ARKASI, 71 NOLU ASM YANI)
245 41 41
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
NESRİN ECZANESİ
MALAZGİRT MAHALLESİ BARIŞ CADDESİ NO:10A SELÇUKLU
(BARIŞ CADDESİ PETROL OFİSİ YANI, KANAL YAKINI)
251 89 90
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
LOTUS ECZANESİ
YAZIR MAHALLESİ DR.SIDDIK ÖZMERZİFONLU CADDESİ NO:47L SELÇUKLU
(NATURAPARK TİCARET MERKEZİ, BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ BÖLGESİ)
0543 325 68 87
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
TUNA ECZANESİ
SANCAK MAHALLESİ MEFTUN SOKAK A1 GİRİŞ NO:6D-E SELÇUKLU
(ABİDİN SANİYE ERÇAL İLKÖĞRETİM OKULU ARKASI)
255 21 50
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
SAĞLAM ECZANESİ
SARIYAKUP MAHALLESİ YEDİYILDIZ SOKAK NO:21B KARATAY
(12 NOLU A.S.M MENGENE ADESE YANI)
352 31 51